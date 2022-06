Si et costa dormir amb calor, aquests dos trucs et poden servir

Si durant l'estiu que fa més calor no et costa dormir ets un privilegiat. És freqüent que en els moments de més calor ens sigui molt difícil descansar correctament, quan és una necessitat fonamental en el nostre dia a dia.La psiquiatra especialista en trastorns del sonreconeix que la regulació tèrmica representa un "factor significatiu" en la regulació del son i apunta que tenim a adormir-nos quan baixa la temperatura. Així, l'especialista veu imprescindible aconseguir, és a dir, que l'habitació sigui menys càlida perquè el cos pugui assolir una temperatura més baixa., reconeix Cañellas, que indica que és molt subjectiu segons la persona i el lloc on es visqui. Tot i això, la psiquiatra reconeix que la majoria de les persones dormen millor en ambients freds, amb una temperatura ideal per a dormiraproximadament.Una altra manera d'obtenir un bon ambient per dormir és, detalla,Es pot fer amb dutxes abans d'anar a dormir, no amb aigua freda, sinó tèbia, sopar plats freds i lleugers i estar ben hidratats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor