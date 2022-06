L'Aragó lamenta la «intransigència» de Catalunya per als Jocs conjunts i prepara una candidatura «d'Estat» per al 2034

, conseller d'Esports del govern de, hadels Jocs d'hivern del 2030 al Pirineu, qüestió que, al seu parer, ha fet naufragar l'empresa.En compareixença davant dels mitjans poc després que el Comitè Olímpic Espanyol hagi enterrat la candidatura conjunta, Faci ha subratllat que, perquè només es tractava de. "Però no se m'ha donat mai una resposta tècnica al perquè de la negativa, per la qual cosa, entenem que ha estat una qüestió política". El conseller ha anunciat queper uns jocs i ha anunciat que prepararà per alunaEl conseller ha celebrat que eldel socialista Javierhagii la "dignitat" dels aragonesos i ha subratllat la "manca d'equilibri" que, al seu parer, tenia la proposta aprovada en primera instància pel Comitè Olímpic Espanyol. Una proposta a la qual, ha volgut puntualitzar, els membres del comitè tècnic aragonès "no van donar mai validesa", perquè des del primer moment van plantejar el repartiment de l'equí alpí, per bé que "no se'ls va escoltar mai".Per això elvauna proposta que relegava laa unde "", per bé que l'executiu de Lambán "ha seguit presentant propostes fins al final, que han estat rebutjades". Per a Faci, posar-se d'acord era "molt fàcil". N'hi havia prou per assolir un acord total, ha dit, repartint l'esquí alpí com, ha recordat, ja es va fer als Jocs de Sarajevo o més recentment als de Pequín, i com, ha afegit, es farà als Jocs de Milà."Sembla que hi havia una línia vermella que no es podia passar, és la sensació que he tingut", ha confessat. En aquest sentit, ha lamentat que el president del Comitè Olímpic Espanyol,, ". Blanco ha estat objecte de les crítiques del govern aragonès en les darreres setmanes.En tot cas, el conseller prefereix veure la situació com una "" i afirma que el govern aragonès seguirà treballant "com els darrers 30 anys" per

