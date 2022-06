Maria Arnal i Marcel Bagès triomfen als Premis Alícia 2022

Pau Riba, premi Alícia a la Trajectòria

al rebre dos guardons importants: el premi a lai a lapel seu darrer disc Clamor (Fina Estampa, 2021).Durant la gala organitzada per l'Acadèmia Catalana de la Música, que s’ha celebrat aquest dimarts a L’Auditori, han actuat Rita Payés i l'Orquestra Fireluche per homenatjar al poeta, escriptor i músic, a qui s'ha atorgat el, que han recollit els seus fills.D'altra banda,han rebut elper l'obra "Constellations", un premi que reconeix l’autoria o composició d’una obra musical de qualsevol estil o gènere. "FAM", de Les Impuxibles, María Velasco i Judit Colomer, ha rebut el, el duet composat per Marta Torrella i Helena Ros que va publicar l'any 2021 el primer disc, "Fiat Lux", el; l’de Catalunya, elper "Trencadís";, el, i, programa de TVE Catalunya, elTambé ha estat premiat, el projecte de recerca i difusió del patrimoni musical de transmissió oral, en la, de L'Auditori de Barcelona, en la deL’Acadèmia Catalana de la Música ha decidit atorgar elal músic, poeta i escriptor, per la seva llarga i destacadíssima trajectòria musical i artística, per la seva central, transversal i atemporal influència en la música i la cultura popular catalanes i per haver-se convertit en un dels referents més rellevants del nostre país en l’àmbit de la creació. L’Acadèmia ha destacat que la decisió d’atorgar aquest premi a en Pau Riba va ser anterior al seu traspàs.

