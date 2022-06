Una tempesta amb fortes ratxes de vent provoca destrosses a Lleida i Tremp

Si venen més ventades com la d'avui ens quedarem sense Parc del Pinell. Fa esgarrifar veure arbres tan grans arrencats de sota-arrel. pic.twitter.com/RRNpFvleUN — Darío Albert (@darioalbert6) June 21, 2022

Una tempesta ambprocedent de l’Aragó ha fet aquesta tarda diverses. El vent, que segons el(Meteocat) ha assolit elsa la ciutat, ha arrencat una gran quantitat d’, el pulmó verd de la ciutat del Pallars Jussà, deixant una escena desoladora.El vent també ha malmès mobiliari, ha tombat plantes, ha arrencat planxes i plaques en diversos edificis i ali ha arrencat també rames dels arbres. Un dels arbres que ha caigut ho ha fet a la via del, fet que ha provocat que el servei s’hagi interromput durant uns minuts. Segons han informat fonts municipals, els membres de la brigada i Protecció Civil estan en aquests moments treballant per avaluar els danys a la ciutat.Latambé ha descarregat de manera intensa a, on s’han registrat 17,9 litres de pluja en només 30 minuts, segons el. A la localitat poblatana el vent també ha tombat diversos arbres a la zona de l’Estació.Tambés'ha vist afectada per laque aquest dimarts a la tarda ha caigut en forma de pluja i fortes ratxes deque s'han aproximat alsi ha provocat diverses destrosses a punts de la ciutat a partir de les cinc de la tarda. A tot el Segrià i la Noguera s'ha activat l'alerta per l'entrada d'un front molt virulent provinent de l'Aragó.Des de la Paeria s'ha alertat a través de xarxes socials del temps violent per una tempesta acompanyada deal Segrià, demanant així extremar les mesures de precaució i limitar moviments.s'ha registrat unaProtecció Civil ha comunicat que a l'aeroport Alguaire hi ha hagut algunesa les instal·lacions i una quarantena de persones s'hana la terminal.

