Algunes curiositats sobre la coca de Sant Joan

Coca Tradicional , del Forn de Pa i Pastisseria Gil, de Barcelona.

, del Forn de Pa i Pastisseria Gil, de Barcelona. Coca de Crema i pinyons , de la Pastisseria i Fleca Cal Parra, d'Olost.

, de la Pastisseria i Fleca Cal Parra, d'Olost. Coca de Llardons , de la Pastisseria Viñallonga, de Montornès del Vallès

, de la Pastisseria Viñallonga, de Montornès del Vallès Coca de Xocolata , de la Pastisseria Brunells, de Barcelona

, de la Pastisseria Brunells, de Barcelona Coca Creativa, de l’Atelier, de Barcelona Enguany van participar-hi més de 200 propostes i els resultats van ser:

Petards, fogueres i coca.Lano pot faltar a taula per celebrar aquesta festa popular que marca l'inici de l'estiu. És un dels elements més representatius de Sant Joan i aquest any els pastissers catalans el preveuen "molt bo" i confiende coques artesanes.Se'n fan dei de, s'experimenta ambcada any i es plantegen, però la cocamai falla: brioix, sucre i fruites confitades. A Catalunya, des de fa quatre anys es fa un concurs per desvetllar la millor coca de Sant Joan de cinc categories diferents.Cal tenir en compte, però que la coca de Sant Joan no només es consumeix a Catalunya. A, al sud del País Valencià, en preparen una de. Concretament, de, i és de les més desconegudes. També amengen coca de Sant Joan, però l'anomenen. És alta, enrotllada en forma d'espiral i és típica de les festes patronals de l'illa.

