Macron passa de rei a president: com es governarà França després de les legislatives?

França, una República molt monàrquica

Macron cau del tron

El Parlament, clau

La revenja de les minories

La majoria de diputats, joves i nous

Les eleccions legislatives franceses han suposat un canvi més profund de la vida política del que ofereixen els mateixos resultats. El bloc de suport a l'actual president,, ha fet curt i ha quedat lluny de la majoria absoluta, mentre que els dos principals grups opositors, lai l'extrema dreta del, han assolit resultats molt contundents. No hi ha una majoria alternativa a l'aliança centrista Junts (Ensemble) de Macron, però aquest no tindrà més remei que pactar per governar.dels 577 de l'Assemblea Nacional (38,63%), l'esquerra de(32,64%),(17,30%), els conservadors del partit(7,27%), i hi ha diversos grups minoritaris de dreta i esquerra. Han estat elegitsque aplega representants de nacions minoritzades dins de la República. Però més enllà dels resultats, això és el que ha passat.Des del 1958, amb la creació de lai una nova Constitució, el sistema polític es constitueix al voltant del poder gairebé omnímode del president. Després d'anys d'inestabilitat, en què governs de coalició se succeeixen amb pocs mesos de diferència, mentre el país té al davant la crisi d'Algèria, el generaltorna al poder i exigeix mans lliures. Gràcies a això, es converteix en un cap de l'Estat amb tots els estris d'un executiu potent. Ho és tant que es pot permetre posar fi aamb els Acords d'Evian i la independència per a la nació del Magrib. Una decisió que li va costar l'enemistat dels sectors més colonialistes del país.Des d'aleshores, tots els presidents han exercit el poder executiu amb poques limitacions. El primer ministre ha estat tan sols un delegat seu. Amb algunes excepcions: quan l'oposició ha conquerit la majoria de l'Assemblea, cosa improbable. En aquestes situacions (primer amb el socialista, després amb el neogaullista), hi ha hagutentre president i primer ministre. Però tot i la retòrica republicana, l'estructura de poder, molt verticalista, ha fet de França un dels estats més "monàrquics" d'Europa. Macron acaba de ser reelegit president , però la majoria dels francesos no el volia. Simplement, han rebutjat més a Marine Le Pen. Ara, el president liderarà França i conduirà la política exterior sense tenir al darrera tota l'autoritat dels seus antecessors. No hi haurà canvis en la diplomàcia francesa. La Constitució deixa molt clar que és el titular de l'Elisi qui té els estris de la defensa nacional i les relacions exteriors. Però a partir d'ara, Macronla resta de les matèries de govern. Una situació nova.El legislatiu havia hagut de conformar-se amb una posició subordinada dins el sistema constitucional francès. A més, elestà fet perquè un bloc polític assoleixi l'hegemonia del legislatiu. Això no ha succeït aquesta vegada. La situació generada amb les legislatives d'aquest any és nova. Ni el president controla el parlament ni hi ha una majoria alternativa. No hi haurà més sortida que sumar forces per aprovar les lleis.Fins ara, era habitual que la segona força política quedés en una posició del tot minoritzada a l'Assemblea. I si es tractava d'una tercera o quarta força, podia quedar fora del parlament. En canvi, la Nupes de Mélenchon podrà ara parlar fit a fit als macronistes., per la seva banda, serà probablement el primer partit de l'oposició. Perquè els 140 diputats de Nupes formaran un intergrup, però cadascú amb un grup propi: els mélenchonistes de La França Insubmisa, comunistes, socialistes i ecologistes. El seu líder aspirava a fusionar totes les sensibilitats.La nova política ha entrat amb força a l'hemicicle en un país on és habitual la presència de grans "dinosaures" polítics, cacics amb base territorial que resten durant dècades al davant d'una circumscripció. Segons informa Le Monde, un total deTambé arriben representants joves: una quarta part tenen menys de 40 anys. La majoria dels nous pertanyen als extrems de la cambra: Nupes i Reagrupament Nacional.Caldrà veure quina sàvia nova es produirà i si els canvis tenen impacte en les polítiques reals. Macron, per si de cas, ja ha amenaçat amb el cristo gros: dissoldre l'Assemblea i convocar noves eleccions. Un recurs que podria ser un risc d'alt voltatge en una societat tan ferida pel malestar com França.

