Combatre els detonants dels incendis

El personal laboral dels Bombers de la Generalitat es manifesten al Parlament

Una situació d'incendis queEl conseller d’Interior,, ha informat aquest divendres en comissió parlamentària que Catalunya ha afrontat 200 incendis en només una setmana. Aquesta xifra s'apropa als 285 que hi havia hagut en la resta del 2022. Elena, acompanyat per la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural,, en la comissió d’Agricultura del Parlament, s'ha mostrat molt preocupat per l'onada de focs que ha hagut d'afrontar el país.El conseller d'Interior ha afirmat que Catalunya combat una de les campanyes d’incendis més difícils dels darrers anys i Jordà ha assenyalat queLa mateixa consellera ha insistit en el fet que la situació dels boscos "és més greu que mai" i que si les previsions pels pròxims mesos es compleixen, la campanya d’incendis “serà molt dura”. Jordà també ha destacat que aquesta darrera onada ha cremat gairebé 4.000 hectàrees i l’any passat se'n van cremar pràcticament la meitat, 2.400 en total.El conseller d’Interior ha volgut remarcar que pel que fa als factors que han detonat els focs d’aquesta darrera onada, si bé la situació de calor extrema, de sequera i de manca de gestió dels boscos era un caldo de cultiu molt dolent, s’hi ha afegit el component de les tempestes amb llamps que han suposat "el còctel perfecte". En el seu balanç, Elena ha tornat a celebrar la detenció d'un home per provocar diversos focs a Solsona per part dels Mossos, i ha argumentat que la tasca dels Bombers ha evitat que les 3.900 hectàrees cremades en fossin moltes més.Jordà, per la seva part, ha insistit molt als diputats en què les causes principal d’aquesta última onada han sigut les altes temperatures provocades pel canvi climàtic i la desatenció dels boscos.. S’han d’adaptar. I només hi ha dues maneres d’adaptar-se: o cremant o gestionant-los", ha dit en defensa de la gestió forestal, que segons ella, s’ha abandonat a Catalunya en els darrers anys. "Tenim els boscos més vulnerables que mai, amb molt sota-bosc, molta biomassa que, en anys de sequera com aquest, són moltíssim combustible per a un incendi", ha apuntat.Jordà ha afirmat als diputats de la comissió d’Agricultura que"Es poden fer moltes coses més pels incendis, però no pel que fa a les causes, sinó en la gestió dels boscos", ha afegit. Sobre la, el conseller d’Interior s’ha pronunciat en la mateixa línia que la portaveu del Govern, Patrícia Plaja , al migdia en la roda de premsa posterior al Consell Executiu Setmanal. Elena ha apuntat que les limitacions es determinaran en funció de la meteorologia, tenint en compte les particularitats de cada territori, i que tot plegat es donarà a conèixer abans de la revetlla.El personal laboral dels Bombers de la Generalitat s’ha manifestat aquest dimarts a les portes del Parlament perDiversos treballadors han denunciat que la seva vinculació a través d’un conveni administratiu és "incompatible" amb les emergències, i per això han subratllat la urgència de solucionar una problemàtica "de ja fa molts anys".La delegada de IAC-CATAC,, ha admès que hi ha una bona predisposició per part del Govern, però també ha lamentat que aquesta “intencionalitat” no acaba d’arribar mai. “La darrera vegada es van excusar dient que era cosa del departament d’Economia”, ha assenyalat.

