Concurs per crear la imatge de la Diada: així s'escollirà

Elha convocat und'enguany per als professionals del disseny i de la comunicació visual. És el primer cop que s'aposta per una acció participativa i hi podran concursar tantEn una, els participants hauran de presentar, de forma anònima, un portfoli amb unde campanyes gràfiques i de direcció d’art en disseny gràfic i comunicació visual. Entre aquests participants, el jurat triaràque, en una, se’ls lliurarà uni hauran d’elaborar una, així com la idea d’aplicació gràfica en altres formats (digitals i físics).Es valorarà laEl guanyador serà l’adjudicatari d’unmenor de serveis deper desenvolupar totes les aplicacions que es derivin de la difusió de la imatge de la Diada, mentre que cadascun delsrebrà unade(IVA exclòs) per la per presentar la proposta. L’obra seleccionada es donarà a conèixer al setembre.Elestarà format per, tres de les quals seran professionals reconeguts del sector externs a la Generalitat; tres membres designats entre el personal que presta serveis a la Generalitat de Catalunya, i la persona que n’exercirà la Secretaria, que actuarà amb veu però sense vot.

