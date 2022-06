Detingudes tres persones per l'intent de segrest d'un veí de Calella

Elsvan detenir dillunsacusats de participat en unEls fets van passar a les 19 h, quan els segrestadors van endur-se a la força un home de 38 anys, aSegons el consistori, es tracta d'un ciutadà brasiler, resident en una zona de xalets i amb diverses empreses al seu país. Tot i això,que va dur els segrestadors a fixar-se en aquest objectiu. El cas es va resoldre en pocs minuts, després d'una persecució a gran velocitat per la carretera N-II. Els segrestadors van intentar escapar a través d'una urbanització, però van entrar un carrer sense sortida que va posar punt i final a la fugida.En l'inici de la persecució, un, i de la que no ha transcendit el parentiu, va. En passar per la rotonda del Far de Calella, en direcció a Sant Pol, els cotxes van creuar amb una patrulla de la Policia Local i l'amic de la víctima va poder fer, que es va afegir a la persecució i va poder avisar els altres cossos.En arribar a Sant Pol de Mar, el cotxe dels segrestadors es vai va intentar escapar a través d'unafins a arribar a un carrer sense sortida. En aquest moment, els segrestadors van abandonar el vehicle i van seguir la fugida a peu. La Policia Local de Calella va poder així, mentre que els agents de Sant Pol i els Mossos d'Esquadra van poderLa Unitat d'Investigació dels Mossos d'Esquadra d'Arenys de Mar s'ha fet càrrec de les diligències del cas.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor