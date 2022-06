La segona temporada de «Merlí: Sapere aude» aterra a TV3 dilluns vinent

Les, després del comiat de Crims, ja tenen nou protagonista. El dilluns 27 de juny s'estrena la segona i última temporada de, l'spin-off de Merlí protagonitzat per l'actor català, que interpreta el personatge de Pol Rubio.La nova temporada se centra en les gper parlar del lloc de l'ésser humà en la immensitat de l'univers, l'atzar, el destí, la paradoxa entre la veritat i la mentida o l'ètica. Seranque s'allargaran fins a finals d'agost i que s'emetranSi la primera temporada va servir per adaptar-se als estudis, conèixer els nous companys de viatge del protagonista i gaudir de les classes de la seva nova mentora, María Bolaño (Maria Pujalte), aquesta segona fa un pas molt més gran pel que fa a laEl repte ha estat fer passar el protagonista per unque creuarà tots els episodis i alhora sorprendre amb la temporada més optimista de la sèrie."Amb la segona temporada de Merlí: Sapere audeper l'univers Merlí. Tres de la sèrie original, i les dues de l'spin-off, que han servit per veure créixer el personatge de Pol Rubio a la Facultat de Filosofia", ha explicat el seu creador, Héctor Lozano. "El final de la sèrie coincideix amb lEstic convençut que aquesta és la temporada més optimista de la sèrie; i, per aquesta raó, estic molt satisfet donant-li aquest bon final".

