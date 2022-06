És realment la nit de Sant Joan la més curta de l'any?

És una frase molt sentida per aquestes dates: "és lamésde l'any". Però per molt que es digui, no és veritat. La nit més curta de l'any ja ha passat i va ser fa molt poc: el, aquest any el dia deli que marca el canvi d'estació. És cert, però, que la diferència amb la nit de Sant Joan és mínima.La nit del 21 de juny va començar a les 21.28 hores, amb la, i va acabar amb lade sol a les 6.17 hores. Per tant, la nit va durar un total de 8 hores i 49 minuts. La del 24 de juny acabarà un pèl més tard, i en conseqüència, no serà la nit més llarga de l'any: durarà 8 hores i 50 minuts, però només 18 segons més que la del 21 de juny.De fet, els diestambé han tingut nits més curtes que les de la nit de Sant Joan: només dos segons més llargues que la de 21 de juny, la més curta de l'any. Això no treu, però, que alguns la considerin la nit més llarga de l'any, ja que l'acomiaden pràcticament quan el sol comença a sortir.

