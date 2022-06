Mónica Oltra dimiteix de tots els seus càrrecs al País Valencià

La vicepresidenta del País Valencià i coportaveu de Compromís,, ha anunciat entre llàgrimes que dimiteix i queque ocupa actualment,a les Corts Valencianes. Oltra ha argumentat la decisió al·legant quedel govern al País Valencià i que ella no serà la "coartada" per fer fora Compromís del govern.Ho ha anunciat aquest dimarts a la tarda, abans de començar l'per encobriment en el cas d'abús del seu exmarit a una menor tutelada. Un cas que, ha dit, "". De fet, la número dos de Ximo Puig, el president del País Valencià, ja havia anunciat que no aniria a l'executiva per no influir en la decisió de la formació. Fins ara, els dirigents de la coalició de govern havien tancat files amb ella, però des que el Tribunal Superior de Justícia anunciés la imputació, la pressió ha anat en augment.

