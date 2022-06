Front comú de forces sobiranistes al Congrés per alertar del «futur crític» de les llengües cooficials

dels Diputats i els partits independentistes i nacionalistes -ERC, Junts, En Comú Podem, el BNG, Compromís, Bildu, la CUP, el PDECat i el PNB- han fet unaaquest dimarts des del pati del Congrés., ha dit el representant del Bloc Nacionalista Gallec durant la declaració, i just després que En Comú Podem hagi lamentat que els parlants de llengües diferents del castellà no tenen garantit el dret "imprescriptible" d'utilitzar les seves respectives llengües a la vida pública i privada.El diputat del BNG ha fet referència també a les, tot i el seu reconeixement oficial. Uns fets que la CUP ha recordat que són deguts a l'"" que vol evitar que les altres llengües guanyin espais en diferents àmbits. Com a exemple, l'escola, un dels punts més calents a Catalunya després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que obliga a impartir un 25% en castellà.La reivindicació que, per sobreviure, han de serenha estat un dels aspectes més destacables de la declaració. I és que, segons han recordat, si no és així es consolida una "" en què una de les llengües és de-el- i la resta cada cop s'usen menys. "Elés un clar exponent d'aquesta", han denunciat.De fet, els partits firmants de la declaracióqueestà establert aldel Congrés que s'hagi de. Així, han lamentat que la Presidència de la cambra baixa es recolza en els usos i costums del castellà per negar l'expressió en les llengües cooficials. En aquest sentit, han recordat que els parlaments de Suïssa o el Canadà, on històricament s'havia prioritzat i imposat una llengua per sobre d'una altra, actualment permeten i reflecteixen el plurilingüisme del país."Amb aquesta nul·la sensibilitat davant del plurilingüisme", han denunciat els vuit nou grups parlamentaris, alhora que han recordat que això demostra laal Congrés dels Diputats. Tenint en compte que aquest dimarts a la tarda la cambra ha començat a debatre l'ús de les llengües cooficials, els partits han volgut recordar queEn aquest sentit, els partits han parlat durant el dimarts al Congrés en català, euskera i gallec i ha estat en aquest moment quan la mesa del Congrés ha demanat a la diputada d'ERCi el diputat de la CUP, entre d'altres, que abandonessin la tribuna. "", han clamat, mentre recordaven les paraules de l'escriptor kurd Musa Anter: "Si la meva llengua colpeja els fonaments del teu estat, això significa que has construït el teu estat en terra meva".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor