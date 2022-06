L'exdirector d'«El País» reconeix que va intentar evitar el pacte entre Sánchez, Podem i l'independentisme

Hace cuatro años intentamos evitar desde El País el pacto de Sánchez con populistas y separatistas porque creíamos que eso era malo para la izquierda y para España. No nos creyeron. — Antonio Caño (@Antonio_Cano_) June 21, 2022

L'exdirector d'ha reconegut que va intentar evitar el pacte entre Sánchez,i l, que va dirigir el rotatiu entre maig de 2014 i el juny de 2018, assegura que l'aliança del PSOE amb aquestes forces era "dolent" per a Espanya i l'esquerra, a més d'afirmar que "no ens van creure".Caño, d'una forma gens subtil, parla d'evitar el pacte amb "ara fa quatre anys". D'aquesta manera, és força evident que es refereix a la moció de censura que va investir per primer cop acom a president del govern espanyol, i que va fer caurearran de la condemna alpel cas. Posteriorment, tornaria a ser investit el gener del 2020, ja com a líder del partit vencedor en unes eleccions que es van celebrar dos cops, a l'abril i el novembre del 2019, davant la incapacitat de formar executiu.En la moció de l'1 de juny de 2018, el líder del PSOE va ser investit president amb els vots a favor del seu partit, a més d', el, el. Només una setmana després de la votació, Caño va ser rellevat al capdavant d'El País.Caño fa aquest missatge quan fa pocs dies que la dreta, encapçalada pel PP, ha arrasat l'esquerra en les. El futur de Sánchez a laes complica cada cop més davant d'un Feijóo que es dispara a les enquestes i un Vox que resisteix al canvi de lideratge dels populars. Mentrestant, les expectatives electorals de Sánchez i del nou projecte deno acaben d'alçar el vol.

