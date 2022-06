TV3 estrenarà una pel·lícula sobre una família «trencada» per l'1-O i els fets de la tardor del 2017

Els quatre protagonistes: Abel Folk, Míriam Iscla, Francesc Cuéllar i Marta Ossó Foto: CCMA

L'1-O. L'etapa més important de l'independentisme català -amb els esdeveniments sagnants de Barcelona i Cambrils, durant l'atemptat terrorista- segueix viva a la política i la societat, però la ficció comença a explorar diversos camins que expliquin històries diferents d'aquell període convuls que va fer sortir al carrer milions de persones durant setmanes.que explicarà la història d'una família, sacsejada, trencada i "que aprèn a curar-se les ferides" pels esdeveniments que es van produir al voltant del referèndum:. La pel·lícula, basada en l'obra teatral de, es convertirà en film sota la direcció de, amb la producció de Focus.Durant dues temporades, l'obra teatral de Casanovas va recollir un bon èxit de públic i ara, l'aposta és traslladar-lo a la petita pantalla. Tal com explica laen un comunicat, l'argument del film es basa en una família que viu en una població de prop de Barcelona -el rodatge es duu a terme a la població d'Alella, al Maresme-, que veu sacsejada la seva quotidianitat amb els fets polítics del setembre i l’octubre del 2017.La família, en procés de separació per la distància que generen les opinions polítiques en un moment tan delicat, la formen quatre persones. La mare, interpretada per, és una professora d’institut, apartada temporalment de la docència, que durant aquestes setmanes convulses farà un viatge de cura i redempció.interpreta el pare, que és un petit empresari, que s’acaba involucrant en l’organització local del referèndum.La filla gran és la, que està a punt d’anar-se’n a viure a Barcelona amb la seva parella, la Carla, però els fets polítics al voltant del referèndum de l’1 d’octubre posen en crisi la seva relació. Finalment, tenim el germà petit, interpretat per, que dona vida a un jove amb una feina precària que troba en el projecte del referèndum un incentiu vital molt valuós.Sense fer sang i fetge amb uns fets que van suposar tot un terrabastall polític i social, Alguns dies d'ahir "és una història sobre una família que aprèn a comprendre els pensaments i les postures dels altresinternes i les que hi ha fora de casa seva". Tal com defineixen els creadors, "els integrants de la família fan tot el possible per conversar i per entendre’s, perquè, en el fons, s’estimen i es respecten, i queles ferides produïdes durant tot aquest procés".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor