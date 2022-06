Mig Catalunya, en alerta per pluges molt a prop de Sant Joan

Es preveuen pluges intenses (>20 l/m2 en 30 minuts) aquesta tarda al Pirineu occidental i a les Terres de l'Ebre. Demà al matí afectaran el litoral.



Precaució en els desplaçaments.

Recorda els consells davant pluges https://t.co/y97TCRNfrm



Prealerta #INUNCAT #ProteccioCivil pic.twitter.com/NjvKKj8vM8 — Protecció civil (@emergenciescat) June 21, 2022

Demà i demà passat s'esperen jornades d'inestabilitat meteorològica. Dijous s'imposarà l'ambient assolellat, però per Sant Joan tornaran els trons. pic.twitter.com/bHsQk71bsO — Meteocat (@meteocat) June 20, 2022

Després d'una setmana d'arriben les pluges a. La meitat del país està en alerta per intensitat de la pluja ambi la revetlla cada cop més a prop. Els ruixats es poden produir aquest dimarts als Pirineus i a les Terres de l'Ebre mentre que el dimecres es traslladaran fins al litoral, segons la previsió del(Meteocat).Així doncs, durant la tarda d'aquest dimecres les pluges mantenen en avís per perill moderat el, eli laal sud del país, i el, el, l', l', el, el, lai elal nord de Catalunya. Per altra banda, sense que hi hagi cap perill activat, els ruixats també poden aparèixer durant la tarda d'aquest dimarts a les comarques de la demarcació deDe cara al dimecres, les pluges canvien totalment de rumb. L'avís per perill d'intensitat de la pluja es trasllada fins al litoral durant el matí, en concret al, el, el, el, el, l', el, el, l'i el. De cara a la tarda, els ruixats fins i tot amb tempesta viatjaran fins al Pirineu i la Catalunya Central.Una de les incògnites ara és saber el temps per la. Si bé es preveu un matí amb sol a tot el país, de cara a la tarda i la nit s'esperen ruixats en alguns punts del, de les comarques de Lleida i del sud del país. En tot cas, per ara es preveu de baixa intensitat, puntuals i amb poca acumulació de pluja. El, doncs, sembla que respectarà la revetlla.

