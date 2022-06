Desconfia si reps aquest missatge del banc: pot ser una estafa

Alerta per undelque pot ser una. L'(OSI) del govern espanyol ha identificat uns missatges a través d'que suplanten el. Tal com ha especificat l', es tracta de missatges que arriben a mòbilsEn el text, s'explica que l'del banc ja no és compatible amb ladel mòbil i anima a fer clic a un enllaç. En entrar-hi, el que passa és que s'instal·la una aplicació maliciosa que pot contaminar el, a més de fer-se ambpersonals i de l'agenda deSi arriba aquest missatge, la recomanació és no entrar a l', eliminar el missatge immediatament i comprovar, des del menú del mòbil, que no s'ha descarregat cap aplicació. Si ja s'ha instal·lat l'aplicació perquè s'ha caigut en l'estafa es recomana desinstal·lar-la de seguida i escanejar el dispositiu amb unAra bé, en molts casos l'aplicació ja ha contaminat el telèfon i no permet desinstal·lar-la. Llavors, des de l'OSI recomanen borra les dades de l'aplicació i restaurar ladel dispositiu. Per evitar futures, és molt recomanablel'opció d'instal·lar aplicacions d'orígens desconeguts des de les opcions del mòbil.Altresde seguretat consisteixen a fer còpies de seguretat dels dispositius de manera periòdica i protegir-los sempre amb un antivirus. Com sempre, davant qualsevol dubte es demana no clicar en enllaços desconeguts o no proporcionarni

