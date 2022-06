La criptomoneda passarà per la lupa d'Hisenda. La ministraha confirmat aquest dimarts que els ministeris d'Hisenda i d'Economia treballen en una regulació qued'operacions de compra i venda. Si s'acaba aprovant la mesura, aquest informe es començaria a presentar a partir de l'1 de gener del 2023. Montero afirma que forma part de l'avantsala d'una coordinació general a Europa, on es treballa en aquesta direcció de regulació."És una nova moneda que hem de ser capaços de regular perquè no hi hagi cap mena de frau ni cap efecte indesitjable en l'economia", ha assegurat la ministra d'Hisenda. La mesurade les seves compres i els seus saldos al final de l'any. Aquest nou marc forma part d'un projecte de llei contra el frau que es troba en fase d'audiència públicaEls titulars de criptomonedes comhauran de detallar els canvis de monedes virtuals i de la valoració. La regulació també afecta a les plataformes i societats que faciliten la compra o el canvi de criptomonedes, que hauran de presentar un document anual amb informació sobre els seus moviments i els titulars de les transferències d'actius.Segons el redactat conegut aquest dimarts, no hi haurà obligació d'informar sobre cap moneda virtual quan els saldos a 31 de desembreAixò deixarà fora d’aquesta obligació molts petits inversors que fan petites operacions, sovint a través de plataformes o aplicacions per telèfons, amb participacions de divises com Bitcoin. Bona part del sector de les criptomonedes fa temps que donava per fet que tard o d’hora arribaria una regulació per aquest sector cada cop més consoldiat, especialment entre els joves.

