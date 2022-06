L’afectació a Mont-rebei pot repercutir a tota la comarca

El turisme aldea cavall entre les comarques deestà en perill aquest estiu. Laha afectat amb contundència el paratge natural que es va posar de moda fa uns anys fins al punt que es tem l’anul·lació durant tot l’estiu de moltes de les activitats que es feien fins ara.El nivell actual del, d'on surt l'aigua que alimenta el congost, està actualment per sota del 48% de la seva capacitat, una situació derivada de laen el darrer any. La rebaixa del volum d’aigua ja ha obligat a suspendre algunes activitats aquàtiques com és el cas de les embarcacions de motor, atraccions per al turista, que d’aquesta manera pot creuar tot el congost.Amb les barcasses de motor aturades a la llera del pantà, l’activitat que podria veure’s afectada properament si no plou seran la de les, una proposta turística que cada any proven milers de persones i que, enguany, està amenaçada seriosament amb les conseqüents afectacions que podria tenir en les empreses del sector.Fonts de l’empresa, que treballa a la zona, expliquen aque la situació és “crítica” al congost, i alerten que el sector de l’hostaleria i la restauració es podrà veure molt afectat si no repunten les activitats turístiques ara aturades o gairebé.En aquest sentit,, alcaldessa d’Àger, assegura que l’afectació de Mont-rebei té un efecte directe sobre els municipis de la comarca de la Noguera i les empreses turístiques. La sequera provoca una frenada dels turistes, i això, de rebot, provoca una caiguda dels ingressos de les companyies que viuen dels visitants.L’Ajuntament d’Àger, conjuntament amb els empresaris de la vall, estan buscant alternatives i reclamen explicacions a la(CHE) sobre l’estat actual del congost, alhora que es reclama implicació a les administracions superiors.Una de les principals reclamacions és la reobertura i adequació delde la, que es feia servir antigament per agricultors i ramaders, i que permet accedir de forma ràpida al congost. A causa de la baixada del nivell de l’aigua, aquest via s’ha fet visible per als excursionistes, però el seu estat actual no la fa segura per poder gaudir-la amb condicions. Habilitar aquest camí suposaria disposar d’un pas alternatiu més curt, senzill i circular, que podria aplegar famílies i gent de totes les edats.D’altra banda, el consistori i les empreses del sector insten a la CHE a alliberar aigua del pantà de Canelles per mantenir almenys el 55% de les reserves i minimitzar els danys.

