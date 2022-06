La Moncloa accelera les mesures anticrisi després de la patacada andalusa

Reduir la temporakitat a les universitats

El PP mostra múscul

Aquest dissabte, hi haurà per prorrogar el paquet anticrisi tres mesos més. Així ho ha anunciat la ministra portaveu, Isabel Rodríguez, després del consell de ministres celebrat aquest dimarts. La portaveu ha comparegut amb la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, i el ministre d'Universitats. El resultat de les eleccions a Andalusia ha estat ben present en tota la compareixença, tot i que els membres del govern espanyol han defugit referir-s'hi tant com han pogut. Avui mateix, el líder del PP ha mostrat múscul per la victòria del seu partit. Isabel Rodríguez ha mostrat el per la voluntat expressada pels ciutadans andalusos a les urnes en les eleccions de diumenge passat, i ha volgut separar els resultats de la gestió de, dient que l'acció del govern serà valorada quan arribi el moment de les properes eleccions espanyoles. A la pregunta de si hi havia un fort en el govern espanyol, la portaveu ho ha negat i ha assegurat que "aquest govern es creix en les dificultats". Entre les mesures que incloïa el decret del 29 de març, hi ha la, ajudes directes a sectors com el transport, el ramader i el lacti, i la prohibició de pujar els lloguers per damunt del 2%. També l'augment del 15% de l'ingrés mínim vital o l'augment dels beneficiaris del bo elèctric. La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, ha escenificat la voluntat de l'executiu d'i ha dit que volia donar una "mala notícia per a les dretes del nostre país: continuarem legislant de la manera que sigui més positiva per al nostre país". S'ha negat a fer una valoració de les eleccions andaluses perquè ha dit que la sala de la roda de premsa de la Moncloa no era el lloc indicat per fer-ho: "Soc vicepresidenta del govern i represento també els electors del PP". Sí que ha mostrat la seva i ha aprofitat per recordar que les mesures que proposa el PP per superar la crisi van en contra del que es necessita per superar la crisi i que, per exemple, el PP no pujaria el salari mínim. Díaz ha presentat la, un dels projectes més destacats que elaborava el seu ministeri. La norma homologa els estàndards d'ocupabilitat al que són les normes de la Unió Europea i transformarà de manera radical la recerca de feina i el paper que l'administració té en aquest procés. La nova normativa converteix el perquè sigui més eficient perquè el ciutadà pugui trobar feina si la perd i per valorar la seva activitat i millorar el seu nivell d'ocupabilitat. El consell de ministres també ha autoritzat al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) que convoqui subvencions públiques per import de per a l'execució de d'àmbit estatal, adreçats de manera prioritària a treballadors ocupats, entre 2022 i 2024. L'executiu ha aprovat en consell de ministres l'avantprojecte de la, que té com una de les seves finalitats combatre la temporalitat del professorat. Es vol convertir les places de professors associats en indefinides, el que suposarà que 25.000 docents associats esdevindran indefinits. en l'àmbit universitari. La nova llei estableix el compromís d'un 1% del PIB per a les universitats i més drets reconeguts per als estudiants, com una major regulació de l'atur acadèmic (la vaga estudiantil). El text de l'avantprojecte recupera el valor original de la figura de professor associat, limitant la seva docència a un màxim de 120 hores lectives, i incorpora la figura del professor. Aquest dimarts, el líder del PP ha assegurat davant la junta directiva del seu partit que Andalusia ha votat "gestió, estabilitat i llibertat". Feijóo s'ha reivindicat com un exponent de la, guanyadors, segons ell, de les eleccions andaluses. El cap de la dreta espanyola ha afirmat que "la vella política són els populismes, la dels que parlen i no diuen res", i ha fet un elogi de la "nova política de la centralitat", de pacte i consens, la política que "no insulta i que pensa més en les persones que en les ideologies". En referència a la majoria de la investidura de Pedro Sánchez, ha afirmat que "amb una constel·lació de minories es pot arribar al govern però no es pot governar". La reunió de la cúpula del PP ha tingut lloc en un dos dies després de les eleccions andaluses, en què el PP ha obtingut la majoria absoluta.

