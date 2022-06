"L'alta massificació concentrada del turisme, i sovint estacionalitzada, genera conflictes"

Després de dos anys fortament marcats per la pandèmia, eles frega les mans davant de lesdels mesos d'estiu. Hi ha ganes de desconnectar peri poder tornar a desplaçar-se lliurement i amb seguretat mentre comencen a deixar enrere el malson del coronavirus.Els-dels quals 8,5 milions a Barcelona, segons l'Idescat- tornen a trucar la porta. I és en aquest context de pronòstics de recuperació queparla amb, professor de l'de la Universitat Autònoma de Barcelona () per conèixer el pols del sector davant de lai esbrinar quins són els reptes que derivaran d'aquest- Sempre és difícil pronosticar el futur, però sí que sembla que la tendència és de clara recuperació i normalitat. Després del desastrós 2020 i d'un 2021 de certa relaxació, sembla que per fi tornarem a les xifres del 2019 d'abans de l'arribada de la pandèmia. Ja aquesta Setmana Santa, a Catalunya va registrar-se una ocupació hotelera excepcional del 80% i 90%; inclús en destinacions que fa uns anys no eren tan buscades.- Molt. Si una cosa ens ha ensenyat la pandèmia, és que existeix un gran turisme rural de qualitat. Durant el transcurs de la crisi sanitària hem descobert que tenim territoris com Osona, el Bages, el Priorat o el Montsià que han experimentat recentment una forta injecció de visitants; mentre que, per exemple, aquesta dinàmica no es reproduïa d'una manera tan evident en aquelles destinacions turístiques més habituals del litoral català. Els catalans s'han adonat que no calia anar tan lluny i marxar a l'estranger per gaudir d’atractius turístics interessants.- N'estic convençut. Durant la incidència del coronavirus, entre d'altres, s'ha valorat moltíssim la seguretat i la proximitat; i part d'això també ha explicat aquesta proliferació del turisme d'interior. A més, cada vegada estem observant més viatgers conscienciats que busquen una experiència turística sostenible que beneficiï especialment a l'economia local i que tingui cura del conjunt del patrimoni de l'indret, tant natural com cultural.- Com dius, ara mateix hi ha moltes ganes de viatjar i realment crec que, enguany, la immensa majoria d'ubicacions d'arreu del país tindran molta demanda. Això sí, sense obviar que, per antonomàsia, el turisme de sol i platja és l'atractiu turístic principal de Catalunya i Espanya. Un model que continua preservant el seu pes, tot i que en els darrers anys ha anat perdent certa rellevància a favor d’aquest turisme més urbà i d'interior. A més, aquells que s'ho puguin permetre, també aprofitaran per fer alguna escapadeta a l'estranger.- Els pronòstics indiquen que el sector podria arribar a fer la mateixa o més caixa que l'any 2019. Inclús hi ha qui apunta que podríem arribar a batre nous rècords.- No existeix una fórmula màgica. El mapa és molt complex i cada indret té les seves particularitats, però la resposta romandria en la planificació i gestió eficient per minimitzar aquells impactes negatius i maximitzar-ne els positius. A ningú se li escapa que el turisme és molt important per a l'economia catalana. Diga'm què farien a la Vall d'Aran, al Pallars Sobirà o a la Cerdanya sense l'activitat turística quan aquesta suposa gairebé la meitat del seu PIB. Igual que a Barcelona, on l'impacte del turisme gira al voltant del 10%.Ara bé, també és evident que aquesta alta massificació concentrada, i sovint estacionalitzada, genera conflictes. El volum importa i aquesta, si està descontrolada, genera tensió. Per això, cal intervenir de manera conjunta i consensuada per arribar a un equilibri que no és tan fàcil ni evident com voldríem.- Sí, això és així. Hi haurà alguns que estaran ben contents perquè faran caixa mentre que d'altres, com el veïnat, que en definitiva és qui acaba donant sentit a la ciutat, se sent relegat, intimidat i inclús violentat per aquesta concentració turística que deriva en elevats graus de malestar. I això no només acaba repercutint en la insatisfacció dels residents locals, sinó en els mateixos turistes que podrien arribar a experimentar la desagradable sensació d'estar visitant més un parc temàtic en lloc d'una ciutat viva.- Totalment d’acord. Tothom té el dret de guanyar-se la vida dignament i estar ben remunerats, i no tenir uns contractes temporals de mitja jornada quan s'estan treballant 10 hores diàries. La qualitat dels llocs de treball és un dels reptes pendents per aconseguir que aquella economia turística més estacionalitzada sigui sostenible. I, en aquest sentit, caldria recordar que amb un personal a gust, el rendiment dels negocis també anirà a l'alça.- No hi ha un turisme bo o dolent. La resposta, reitero, està en la gestió. És cert que aquells creuers que fan una parada per fer carburant i gairebé no toquen peus a terra a la ciutat no serveixen per a res i segurament sí que s’haurien d’evitar. Però aquella tipologia creuerista que trepitja i fa pernoctacions, penso que sí que s’hauria de potenciar tenint en compte la gran petjada econòmica que deixen a la ciutat. En tot cas, la turismofòbia no és la solució.