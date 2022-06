Revetlla amb petards: el Govern descarta prohibir-los per Sant Joan

La revetlla dees podrà celebrar amb. Així ho té decidit elsi es mantenen les condicions climatològiques previstes en els mapes, tal com ha assenyalat aquest dimarts la portaveu de l'executiu,. "Si tot es manté com s'indiquen en els mapes, no es contempla una prohibició generalitzada de petards", ha assegurat Plaja. Els detalls els aportarà en una roda de premsa demà dimecres el conseller d'Interior,, però la portaveu ja ha indicat que es tractarà del dispositiu de Sant Joan més gran de la història arran dels incendis dels últims dies.El fet que s'hagin crematen les últimes setmanes a causa de l'onada de calor i la sequera arreu del territori han fet encendre les alarmes al Govern, que es plantejava restriccions, però la millora que s'observa en el temps per als propers dies fan que es descarti, si no hi ha canvis d'última hora, prohibir els petards. Plaja, en tot cas, ha apel·lat a lade cara a la revetlla, la primera des del 2019 sense cap mena de limitació de persones o de mobilitat tenint en compte que ja han decaigut gran part de les mesures contra laMalgrat aquest posicionament del Govern reaci a prohibir els petards, hi ha municipis catalans que ja han vetat la venda de material pirotècnic per aquesta revetlla . Es tracta, per exemple, de Vallromanes, Valldoreix o Sant Esteve de la Sarga. A els petards més sorollosos estaran prohibits al centre de la ciutat. Altres municipis, com(Vallès Oriental),(Baix Llobregat) o(Pallars Jussà) també han prohibit l'ús de material pirotècnic en tot el terme municipal, així com l'encesa de fogueres tradicionals de la nit del 23 de juny.A les comarques gironines, l'Ajuntament deha dictat un ban d'alcaldia que exposa que són dates en què tradicionalment es tiren coets i petards i es fan fogueres, unes accions que "representen un alt risc d'incendis": "Per això, i d'acord amb la normativa sobre prevenció i protecció contra incendis forestals, enguany s'ha dictat el ban prohibint llençar petards i coets dels quals no es controla el destí així com l'encesa de fogueres en tot el".D'altra banda,), afectat per un incendi forestal des de dissabte, reedita la limitació de llançament de petards a un únic punt del municipi, la plaça de, només per a menors de 16 anys en companyia d'un adult. Això serà possible sempre que no siguin petards voladors, i amb horari limitat: el dia 23 de juny des de les cinc de la tarda fins a la una de la matinada, i el dia 24 des de les cinc fins a les vuit de la tarda.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor