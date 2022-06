Al Barça li costarà entre 15 i 20 milions jugar a l'Estadi Lluís Companys

Millores en la mobilitat i adequació de l'Estadi

Alli costarà entretraslladar-se temporalment al Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc lamentre dura la reforma del Camp Nou, que inclou impulsar el projecte "Espai Barça" i que ha començat aquest mes de juny. Així ho han explicat el president del club, Joan Laporta i el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni en una roda de premsa aquest dimarts.Collboni també ha anunciat que el club i el consistori faran unaper a adequar l'accessibilitat i mobilitat a l'Estadi.i un 36% l'Ajuntament. Laporta ha agraït a l'Ajuntament que els hagi deixat jugar una temporada a l'estadi olímpic: "És un honor, un orgull i també un privilegi per a nosaltres". El primer tinent d'alcalde ha seguit en la mateixa línia, i ha considerat que "i de col·laboració de la ciutat amb l'FC Barcelona". A més a més, Collboni també ha destacat que en aquests anys Barcelona ha sabut gestionar el llegat olímpic fent que aquests espais siguin útils per a la ciutat.Així,, com ara la millora dels vestuaris, la graderia de premsa i una zona d'aparcament interna, i les despeses que es generin en matèria de neteja, seguretat i manteniment. A banda, també: es reforçaran els serveis de Funicular, s'habilitaran llançadores de bus des dels principals accessos en transport públic (plaça Espanya, L9 i Estació de Sants) fins al Estadi Olímpic i es potenciarà l'arribada de socis amb autocars de les penyes, i si és necessari per l'horari dels partits, s'ampliarà l'horari del metro.També s'habilitarà un carril bici entre plaça Espanya i el carrer de Miramar, tres estacions de Bicing i aparcaments per a bicis, es millorarà la senyalització de la muntanya i faran arranjaments d'aparcament. Es millorarà la il·luminació dels principals recorreguts a peu en els horaris de partits que ho requereixin, a més a més d'estabilitzar-se els camins per a vianants entre el transport públic i l'Estadi.El recinte té una capacitat d'uns 55.000 espectadors i Laporta ha dit que la(que és d'unes 99.300 persones) se salvarà amb un "sistema democràtic" perquè tots els socis i abonats puguin accedir a l'Estadi de manera rotatòria.Respecte alsamb el trasllat, el president ha dit que està "tranquil" i que si disminueixen es trobarà una solució alternativa per a compensar-los. També ha agraït que durant l'acte Collboni s'hagi ofert a cedir l'Estadi més temps si fos necessari, encara que el pla d'obres del Camp Nou no ho preveu.A la roda de premsa també han assistit la vicepresidenta del club i responsable de l'Àrea Institucional, Elena Fort; el directiu responsable de l'Espai Barça, Jordi Llauradó; la directora general de Barcelona de Serveis Municipals (B:SM), Marta Labata; la directora de l'Anella Olímpica, Carme Lanuza; el regidor d'esports de l'Ajuntament, David Escudé; la gerent municipal, Sara Berbel; i el regidor de les Corts, Joan Ramon Riera.

