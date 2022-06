​El turisme rural com a complement d'una explotació ramadera

Un complement a l'explotació

Una inversió al territori

La Mercè Pampliega fotografiada a l'interior del Mas de Vilalleons.Foto: Adrià Costa

Costa omplir entre setmana

Un pes important a la comarca

és una masia de, al terme de Sant Julià de Vilatorta (Osona), que es dedica principalment al sector agropecuari. Fa una vintena d'anys, però, va fer un canvi de rumb i va entrar al. La família va decidir arreglar una petita finca que tenen a prop i convertir-la en casa de turisme rural: el"Vam reformar-la en un moment que ens va anar bé", recorda. Llavors, la masia no tenia ni llum ni aigua corrent. Un dels al·licients per rehabilitar-la van ser unes subvencions que es van impulsar des de la Generalitat perquè no s'abandonessin les cases de pagès i es mantingués"Era un moment en què es deixaven moltes masoveries o senzillament la gent es volia guanyar millor la vida", explica. Llavors, per optar a aquestes subvencions la casa rural havia d’anar lligada a una explotació -agrària o ramadera-.Malgrat que al final no va arribar la subvenció, per falta de regulació i documentació de l'Ajuntament de, apunta que estan “contents i satisfets” amb la reforma del mas. "L'objectiu de mantenir una edificació en un altre estat i complementar l'explotació ha servit"."No ens podem dedicar només el turisme rural", explica la Mercè, subratllant que "és". De fet, apunta que dona per un sou a final de mes i representa menys d’un 10% de tota l'activitat anual a la Boixeda.Per això, també explica que "no surt a compte" si "has de llogar una persona" que porti la casa rural. "És una feina que dona més llibertat perquè hi ha setmanes que t'hi pots dedicar vas hores o menys, però no és la seguretat d'una feina estable", afegeix. I la feina no acaba mai aquí. N'hi ha més a la Boixeda, amb els porcs i les vaques lleteres.Per a la Mercè, a més que ser una "", és "": ”Continues tenint casa teva, el paisatge arreglat, evites incendis i ajudes a mantenir la gent al territori".Des del Consell Comarcal d'Osona,, conseller delegat de Turisme -i també alcalde de l'Esquirol-, exposa que actualment s'estan rehabilitant masies o masos i es compagina l'activitat ramadera amb l'allotjament turístic. En aquest sentit, subratlla que "encara és més amable que el turista pugui veure elde l'explotació".El conseller també apunta que ajuntaments, com el d'Olost o el de l'Esquirol, hanAixò permet donar un nou ús a pallers i païsses i convertir-los, per exemple, en habitatges turístics. D'altra banda, "s'aprofiten racons de les masies", on abans hi vivien "els nou germans", ara es pot destinar una part de la casa mare al turisme rural.Aquesta combinació d'explotació i allotjament rural "no és extensiva" a tota l'oferta que hi ha. Tal com explica Montanyà, no necessàriament són pagesos que restauren,que aprofiten el trajecte històric de generacions. Sigui com sigui, "per donar-los un ús".Per fer aquesta transformació, el conseller destaca que es necessiten "uns estalvis i una previsió d'inversions" per aprofitar "la sinergia de les primeres generacions". En aquest sentit, subratlla que hi ha una "" i es dona una segona o tercera oportunitat al món rural.El Mas de Vilalleons està envoltat de boscos, camps de conreu i turons que formen part de les Guilleries. Des de la finestra es pot gaudir de les vistes del Montseny o dels Pirineus. Disposa de dos habitatges independents amb capacitat per a 4-6 i 8-10 persones ."Venen moltsque reserven els habitatges", explica la Mercè. La majoria de persones que visiten la masia són d'arreu de Catalunya, "sobretot de l'àrea metropolitana".El Mas de Vilalleons s'omple sobretot els caps de setmana i a l'agost, durant la setmana. "com per omplir les cases rurals entre setmana", assegura la Mercè, destacant que hi ha comarques que ho són més. També subratlla que "hi ha". I així ho corroboren les dades.Segons les últimes dades de l'activitat turística a la demarcació de Barcelona (informe de la Diputació Barcelona amb dades del 2020 ), el pes del turisme rural a Osona és molt important, amb un 34,5% del total. És la segona comarca de la demarcació amb més establiments -i places- de turisme rural. En primera posició s'hi situa el, amb 161 establiments rurals, que representen el 36,6% de l'oferta en aquesta comarca.Segons el llistat d'establiments de turisme rural (maig 2022) del Registre de Turisme de Catalunya , a Osona hi ha. Dels 50 municipis de la comarca, la gran majoria (35) en disposen d'almenys un. Els pobles i territoris que en tenen més són el(Rupit i Tavertet) i el(Oristà i Sant Agustí de Lluçanès).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor