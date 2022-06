Cimera Bolaños-Vilagrà a la Moncloa per restablir el diàleg i atendre incompliments

La consellera de la Presidència,, es reunirà aquest dimecres a Madrid amb el ministre de la Presidència,, a la Moncloa per abordar el "bloqueig" derivat del Catalangate. "En cap cas és un retorn a la normalitat", ha ressaltat la portaveu del Govern,, en la roda de premsa poterior al consell executiu. La intenció de Vilagrà, a banda, ésde la Moncloa amb Catalunya en assumptes com ara l'execució pressupostària. La consellera, que visitarà el Palau de la Moncloa, també espera que Bolaños li expliqui què vol fer l'executiu deper recuperar la majoria de la investidura i la confiança que el govern dedona per malmesa. Per ara, no està previst que es reactivi la mesa de negociació, també congelada "Hi ha d'haver garanties que no es repetiran casos com el Catalangate", ha apuntat Plaja. Aragonès va demanar fa unes setmanes la dimissió de la ministra de Defensa, Margarita Robles, però la dirigent del PSOE continua en el càrrec. L'única mesura concreta que va adoptar el govern espanyol va ser la destitució de Paz Esteban com a directora del(CNI), produïda quan ja havia transcendit l'espionatge a través de Pegasus dels mòbils de Sánchez i altres integrants del consell de ministres. "Es tracta de trobar garanties per superar el bloqueig existent", ha assegurat la portaveu de l'executiu davant la relació entre institucions.Aragonès, en aquest sentit, espera que Sánchez concreti data per una reunió entre els dos dirigents per abordar l'espionatge de Pegasus. Tots dos només van poder mantenir unes paraules sobre l'escàndol el passat 6 de maig, que afectava ambdós governs, a les portes de l'Hotel W Barcelona . Aragonèsen la necessitat d'una cita en profunditat per aclarir tot el que té a veure amb la vigilància telemàtica de dirigents independentistes, confirmada per la directora del CNI., ha assenyalat Plaja.ERC, per la seva banda, espera que el govern espanyol reprengui el diàleg després dels resultats de les eleccions andaluses. Un dels punts que hi ha sobre la taula del plet obert entre executius és que tots dos governs que no ha celebrat cap trobada des de setembre de l'any 2021 . És més, s'havia de tornar a trobar "a principis d'any" 2022, un fet que no s'ha produït i tampoc hi ha cap calendari establert en ferm a l'horitzó. El govern espanyol està disposat a fer gestos amb el català, però el de la Generalitat demana concrecions en la resolució del conflicte i la lluita contra la repressió. Laal codi penal, que podria donar una sortida als exiliats, va quedar aparcada.El fet que aquest dimecres hi hagi la reunió entre Bolaños i Vilagrà no vol dir que les relacions estiguin "normalitzades", s'ha esforçat a indicar Plaja., ha apuntat la portaveu de l'executiu, que també ha ressaltat que continua sense formar part de l'agenda la reunió de la comissió bilateral prevista pel mes de juliol . En l'anterior cita d'aquest tipus, el clima tampoc va ajudar a greixar les confiances

