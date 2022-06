Canvi sobtat de tendència: es disparen les hospitalitzacions per Covid

CONTAGIS 2.668.391 (+18.467) INGRESSATS 1.517 (+232) UCI 40 (+7) DEFUNCIONS 27.636 (+63) Rt 1,22 (+0,16) REBROT EPG 415

(+101) VACUNACIÓ DOSI 1 6.506.298 (+889) DOSI 2 5.966.510 (+3.026) Actualització: 21/06/2022

Salut ha declarati el global se situa en 1.517. El nombre de crítics a l'UCI puja a 40, cinc més que els informats divendres passat i set mes que el dimarts. S'han registratconfirmats per PCR o test d'antígens, amb un total de 2.668.391 des de l'inici de la pandèmia. El nombre de morts des de l'inici de la pandèmia és de 27.636, que són 59 més notificades en els últims tres dies. L'Rt baixa tres centèsimes, fins a l’1,22, però suposa 0,16 punts més respecte a fa una setmana, mentre queEl 25,44% de les proves han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies puja de 334 a 365, i la de 7 dies ho fa de 191 a 196.Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, que ara només es fan en casos de persones vulnerables o greus, en l'última setmana se n'han notificat 15.487, per sobre de l'interval anterior, quan se'n van declarar 13.358.. Durant l'última setmana analitzada (de l’11 al 17 de juny), s'han fet 43.621 PCR i 39.539 tests d'antígens, dels quals el 25,44% han donat positiu. Des de l'inici de la pandèmia s'han detectat 2.668.391 casos, dels quals 2.580.064 per PCR/TA.Pel que fa a les morts, la xifra total és de59 més des del balanç de dimarts passat. Entre l’11 i el 17 de juny s'han declarat 36 morts; la setmana anterior, 72. En l'últim interval han estat ingressats a l'hospital 1.275 persones; la setmana del 4 al 10 de juny n'hi va haver 1.193.Entre les persones que viuen en, s'informa de 64.326 casos confirmats per PCR o TA des de l'inici de la pandèmia, 245 més. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 67.690. En total, han mort des de l'inici de la pandèmia 10.048 persones residents, vuit més.El BIOCOMSC alerta d’un, amb un augment del 30% setmanal, i als hospitals. El grup investigador de la UPC subratlla que els casos de més de 60 anys creixen amb molta força. La lleugera tendència a l’alça a les UCI està associada a l'augment de transmissió en edatsEl BIOCOMSC no descarta mantenir aquesta tendència de pujada però creu que serà en valors molt més baixos que en altres onades.​​​​​​

