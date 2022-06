Terrassa, la primera ciutat de Catalunya amb una botiga de petards de baixa sonoritat

Pastilles gratuïtes pels animals de companyia

S'acostai aquests dies ja són moltes les persones que fan explotara les ciutats. Una festivitat que molts gaudeixen mentre que d'altres la pateixen, i molt. Sobretot elsi els animals domèstics que passen aquests dies com autèntics malsons pels sorolls estridents que provoquen.Aquest any, peròes convertirà amb laque tindrà una botigai respectuosa amb leson vendranEs tracta d'una prova pilot entre l'empresa catalana Cialfir, que comercialitza amb el nom dela regidoria dede l'Ajuntament de Terrassa.La caseta de petards estarà oberta durant els dies 20, 21, 22 i 23 de juny amb motiu de la revetlla de Sant Joan, i estarà ubicada entrei el carrer de Badalona, al districte 3 de Terrassa, molt a prop del centre d'oci Parc Vallès.No obstant això, l'empresa considera que si l'experiència de Terrassa surt bé, la seva intenció és expandir el projecte a altres municipis d'arreu de Catalunya. Segons declaracions de Jordi Brau, director general de Cialfir, "apostem per unai estem entusiasmats de poder coliderar unaAquesta iniciativa es basa en la identificació de la sonoritat dels productes i en la seva classificació de; en el disseny de nous productes exclusivament pensats en reduir l'impacte auditiu i en la producció d'articles sense plàstics i amb un alt component de, per poder donar un retorn de l'activitat econòmica a l'entorn social més pròxim.Per identificar que un petard és de baixa sonoritat ha de tenir elA més a més, els productes també porten unad'ús enfront d'animals de companyia o persones de sensibilitat diversa. Aquestes distàncies han estat calculades pels nostres enginyers basant-se en l'estudi de la sonometria dels productes i en estudis sobre la propagació del so", asseguren des de Cialfir. Això és important, ja que enEn els últims anys, diverses associacions havien demanat productes més respectuosos, de manera que, conscients d'aquesta petició per part d'alguns segments especials, durant la pandèmia, l'empresa va començar a treballar en una línia d'articles de baixa sonoritat.En aquest sentit, l'Ajuntament seguirà apostant per la campanya d'un Sant Joan Inclusiu i repartirà100% naturals per contribuir a calmar l'ansietat i l'estrés que els gats i gossos tenen pels petards. El regidor de Benestar Animal,expressa que "pretenem conscienciar i també donar una solució més a aquelles famílies que ho passen malament la revetlla de Sant Joan i tota la setmana".Està previst que posteriorment es recullin les impressions de les famílies que hagin participat per saber si les pastilles han estat útils, de cara al futur.

