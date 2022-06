El Festival de Sitges 2022 encén motors amb un cartell de luxe i «Tron» com a símbol de la 55a edició

Els nous cartells de la 55a edició del certamen Foto: Festival de Sitges

Elescalfa motors i, com cada juny, comença el compte enrere per retrobar-se amb les desenes de milers de fans que aplega cada setembre a la comarca del Garraf. Després de dos anys arrossegant les conseqüències de la pandèmia de coronavirus i elocurant fòrmules híbrides,amb un desplegament de fantasia, terror, ciència-ficció i el seu característic fantàstic que pretén torna a omplir les sales de la ciutat.(1982, Steven Lisberger) és la pel·lícula que apadrinarà la 55a edició i ha inspirat el cartell. El film protagonitzat perserà el leitmotiv del certamen i els temes "premonitoris" que plantejava com el metavers, el multivers o la realitat virtual durant els dies que duri el certamen,"Prenent com a inspiració l'univers gràfic en el qual Kevin Flynn es veu atrapat en penetrar en els circuits del seu ordinador, vam veure l'oportunitat de recuperar la gran icona del festival i, per primera vegada, cedir-li tot el protagonisme", ha explicat, director del festival, en la roda de premsa celebrada als Cinemes Verdi de Barcelona. Des del certamen,, "un any molt important pel cinema fantàstic". I és que es van estrenar títols que ara són categoria premium del cinema, com. La majoria d'elles han estat projectades o homenatjades a Sitges.El certamen ha presentat diversos dels seus plats forts per a l'octubre, amb un grapat de noms que faran salivar als aficionats del fantàstic. El cineasta italià Dario Argento torna a Sitges una dècada després amb, un film sobre una jove invident que, amb l’ajuda d’un nen xinès, intenta acabar amb un assassí en sèrie. Sala ha remarcat que la nova pel·lícula d’Argento recupera la idea del subgènere que ha tingut més èxit, el giallo. Quatre anys enrere, l'obertura de Sitges va ser, precisament, un remake sobre una de les obres magnànimes d'Argento: Suspiria (2018, Luca Guadagnino) . Va provocar aplaudiments i disgustos a parts iguals.El cineasta francès Quentin Dupieux presentarà a Sitges les seves dues últimes pel·lícules:, que es va presentar a Cannes en secció oficial fora de concurs. Una altra de les novetats és el director britànic Peter Strickland que presentarà a Sitges el seu nou treball, que se centra en un col·lectiu gastronòmic, amb les seves inquietuds artístiques i lluites de poder, mentre exploren el concepte de "cuina sònica. Asa Butterfield i Gwendoline Christie en són els protagonistes., de Michel Hazanavicius, formaràr part de la graella del Festival de Sitges després d'haver obert el. Hazanavicius també dirigeix el remake de, la comèdia de zombis japonesa que va suposar tot un fenomen a Sitges 2018De Finlàndia arriba, l’òpera prima de Hanna Bergholm, una història de terror familiar. Un altre debut femení destacat és, de Léa Mysius, que se situa a mig camí entre el thriller i el drama amb tocs fantàstics. El món de l'animació, com sempre, mantindrà un paper molt protagonista en el Festival de Sitges. El director gallec Alberto Vázquez presentarà a Sitges, un llargmetratge d’animació antibel·licista de coproducció francesa que ha competit recentment a la secció oficial del festival d’Annecy. Sitges guarda molts més títols sota la màniga que aniran desvetllant al llarg de l'estiu.La 55a edició del Festival recupera la, dedicada al thriller i relegada els últims anys del certamen, centrats molt més en altres gèneres. El festival ha anunciat dos títols de la secció: ‘Hunt’, el debut en la direcció de, protagonista d'un frenètic thriller d’espies ambientat en la Corea del Sud dels anys 80. La segona pel·lícula anunciada és de Lee Sang-yong,, un thriller d’acció criminal.I els seguidors tradicionals del Festival de Sitges estan d'enhorabona: els zombis i els monstres tornaran a caminar per la ciutat del Garraf. A preguntes dels periodistes, Sala ha explicat que en aquesta edició del certamen tornarà la popular. "Espero que molta gent s’animi i ompli els carrers de Sitges", ha indicat el director del Festival de Sitges. En les pròximes setmanes, el cartell de pel·lícules, curtmetratges i documentals del certamen s'anirà ampliant amb noves incorporacions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor