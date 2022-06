El Pallars busca trobar el punt d'equilibri

La desestacionalització al Sobirà



"Va ser un abans i un després", reconeix. Per altra banda, Dolcet afirma que l'activitat turística des d'aleshores a la comarca "ha permès frenar el procés de despoblament i ha evitat que molts joves haguessin de marxar per manca de feina". De fet, explica que la cinquantena d'empreses petites dedicades al sector estan constituïdes per gent del territori. "El nostre sector juga un paper important: hem ajudat a arrelar la gent a trobar una sortida laboral", argumenta. "Va ser un abans i un després", reconeix. Per altra banda, Dolcet afirma que l'activitat turística des d'aleshores a la comarca "ha permèsi ha evitat que molts joves haguessin de marxar per manca de feina". De fet, explica que la cinquantena d'empreses petites dedicades al sector estan constituïdes per gent del territori., argumenta.

«No ens podem permetre el luxe de fer un pols entre sectors, els necessitem a tots»

«Cal més respecte pel pagès i un turisme ben ordenat»

L'any 2020 la pandèmia va posar en relleu la importància i l'impacte econòmic delal Pallars. Un sector clau per al seu desenvolupament, que es remunta dècades enrere. A causa de l', durant els anys 1950 i 1960, les comarques rurals com les pallareses, dedicades fins aleshores de manera majoritària a l'agricultura, la ramaderia, però també en certa mesura la indústria, van haver de reconvertir-se davant el fort avenç deli l'abandó de molts pobles de la zona.En aquest sentit, impulsar el Pallars com a destí turístic va ser una de les accions que, ja durant aquella època, es van pensar des de diferents punts de la geografia pallaresa per intentar revertir aquella situació difícil. Un dels exemples més rellevants va ser al Pallars Jussà, amb cas de l'alcalde de, Josep Maria Boixareu, que va engegar una campanya per convertir el poble en, potenciant l'atractiu paisatgístic de la zona, així com les diverses activitats lúdiques i relacionades amb la natura.Una dinàmica semblant es va donar més enllà del congost de Collegats, al Pallars Sobirà. Una comarca que durant les darreres dècades s'ha consolidat com a destí turístic de referència a Catalunya i a escala internacional., president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura de la comarca, recorda que durant els anys seixanta i setanta, el turisme centrat en lesde la zona, especialment Llessui i Espot, van assentar les bases del creixement que es donaria posteriorment.Un augment de l'afluència turística que va ser causat per lad'aquesta activitat, atès que aleshores es concentrava majoritàriament a l'hivern, durant les festes de Nadal i algun cap de setmana, i durant l'estiu de la mà de les segones residències. "La repercussió econòmica no era molt gran", afirma Dolcet. El punt d'inflexió va arribar, per una banda, amb la reinversió de les estacions d'esquí i la promoció delsespecialment el ràfting, i el creixent reclam delRespecte a l'impacte de la pandèmia sobre el turisme, Florido Dolcet reconeix que la situació "va ser dura". Tanmateix, matisa,. I és que la manca de mobilitat va propiciar al mateix temps la proliferació del. "És un tipus de turista que després de la pandèmia busca un destí no massificat i sostenible, i això no hi ha gaires llocs que ho puguin oferir", afirma.Pel que fa al pes del turisme respecte a altres activitats econòmiques com, Dolcet argumenta que "no ens podem permetre el luxe de fer un pols entre sectors". "Els necessitem a tots, ens complementem i", sentencia.Tornant al Pallars Jussà, l'impacte del turisme també ha estat notori, però el seu pes dins l'economia de la comarca no és tan gran si es compara amb el Pallars Sobirà. Tanmateix, les inversions focalitzades en el sector turístic a través delssí que han esdevingut una palanca per propiciar el retorn dels joves a la comarca, tal com exposa el gerent del Consell Comarcal,, explica. Així doncs, i tot i no disposar de la mateixa oferta turística que la comarca veïna, el Pallars Jussà ha focalitzat els seus esforços en potenciar i invertir en els punts de més afluència per tal que altres sectors puguin obtenir-ne un benefici., declara el gerent; "al cap i a la fi, el que fem és aprofitar els recursos i les ajudes que hem demanat", reconeix.Per la seva banda,, alcalde de, municipi principalment visitat pel, un gran actiu turístic de la comarca, explica que una de les assignatures pendents és evitar la. En aquest sentit, Navarra, que també és agricultor, assenyala que l'és un dels grans perjudicis que sovint provoca el xoc entre aquestes dues realitats: "quan algú visita el municipi i aparca al mig d'un tros, demostra una certa prepotència. Cal més respecte i un turisme ben ordenat", afirma.Per aquest motiu, i tot i reconèixer la importància del turisme a la comarca, Jordi Navarra veu necessària unade l'afluència turística per tal que no interfereixi amb la feina dels pagesos. "A nivell comarcal, la pagesia s'hauria de valorar més", reclama. "i som claus a l'hora de tenir cura del paisatge i per prevenir els, tal com s'ha demostrat aquests darrers dies", sentencia.

