Feijóo ja utilitza els resultats a Andalusia per minimitzar Vox i arribar a la Moncloa

El líder del PP,, ha assegurat que Andalusia ha votat "gestió, estabilitat i llibertat" i que "el rigor dona vots i és la clau de l'èxit". Ha dit que, en aquests moments,i ha fet un elogi de la "nova política de la centralitat", de pacte i consens, la política que "no insulta i que pensa més en les persones que en les ideologies". Sense esmentar en cap moment Vox, ha definit el resultat a Andalusia com "el triomf de la", quan s'és a punt de passar la pàgina dels "radicalismes i les polèmiques estèrils". Ha fet una crida a lai, en al·lusió a la majoria de la investidura de, ha afirmat queHo ha dit en l'inici de ladel partit, que s'ha reunit aquest dimarts, dos dies després de les eleccions andaluses, en què el PP ha obtingut la majoria absoluta. Feijóo ha destacat el lideratge de, "que ha estat l'únic candidat que ha sortir a guanyar les eleccions, mentre que els altres candidats van sortir a perdre i han perdut". Ha destacat que s'ha guanyat perquè s'ha explicat el balanç d'un govern, i perquè s'ha fet"L'horitzó polític ha canviat", ha dit Feijóo, i s'ha adreçat a un electorat que "reclama unes altres formes i uns altres fons" i que no s'imposarà "cap radicalisme aliè als interessos del poble espanyol". Ha assenyalat que "l'insult, el populisme i la ruptura" no resolen els problemes de fons i queMoreno Bonilla ha intervingut abans,, per dir mirant Feijóo que l'èxit del PP ha estat "el teu èxit". "Espanya necessita una alternativa i un president", ha dit, tot destacant que el PP ha guanyat a les vuit províncies andaluses i, simbòlicament, a Sevilla, una plaça on sempre havia guanyat el PSOE. Ha assegurat que assumeix la presidència de la Junta des de la responsabilitat més que des de l'eufòria i ha reclamat als seus "humiltat" i no perdre el contacte amb la realitat.El resultat de les eleccions de diumenge ha consolidat el lideratge de Moreno Bonilla en el PP andalús. Però sobretot ha reforçat Feijóo en la seva. En clau molt interna, Andalusia blinda l'en el nucli dur del PP. El líder gallec ha establert una veritable aliança amb el PP del sud, que representa, número tres de Génova i braç dret del president andalús.

