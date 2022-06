Polèmica a les Borges Blanques pel desconeixement del català dels socorristes de les piscines

El desconeixement del català delsde les piscines de les, a les, ha generat en les darreres horesi crítiques a les xarxes socials. El fet que els tècnics de salvament de les instal·lacions així com també els responsables del bar no entenguin el català i demanin als usuaris que se’ls hi dirigeixin enha encès diversos veïns, que han acusat l’ajuntament de no vetllar per la protecció de l’idioma. Els treballadors provenen deDes del govern municipal s’ha sortit al pas de la polèmica explicant que lade l’empresa de socorristes s’ha fet per concurs d'acord amb la normativa espanyola que impedeix incloure requisits de defensa del català. Fonts municipals han explicat aque en el plec de clàusules no es poden fixar requisits idiomàtics “perquè són inconstitucionals i no estan permesos”.En aquest context, el concurs es decideix per una qüestió de, de manera que l’oferta més econòmica és la que s’acaba enduent el contracte. El consistori assegura que ha complert la legalitat i que no poden fer fora els treballadors per aquesta qüestió. L’alcaldessa de la localitat,, lamenta que els consistoris estiguin lligats “de mans i peus” en aquest tipus de contractació, i recorda que aquesta realitat “ni és nova ni és única de les Borges Blanques”. Palau compareixerà aquest dimarts a la tarda en roda de premsa per explicar detalls d’aquest concurs.Advocats experts enconsultats per aquest diari asseguren que no es poden implementar exigències del català en les bases d’aquest tipus de concursos atès que la legalitat no ho empara, i que en tot cas aquesta condició s’hauria pogut incloure com a millora, però no com a obligació.

