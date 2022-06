Descobriment inèdit a. Un pescador local ha localitzat el que ha estat reconegut com el peix d'aigua dolça més gran del món. L'home va avisar les autoritats i el projecte ecologista, que van capturar una subespècie d'una manta gegant al riu Mekong.En concret, pesai fa. Els científics que treballen en el projecte han certificat que aquest peix a superar el marcat fins ara, que era d'un peix gat localitzat al mateix riu i que pesava 293 quilograms. "És unade la naturalesa", ha assegurat un dels experts participants en el projecte.Després de l'anàlisi pertinent, l'exemplar del peix d'aigua dolça va ser. Prèviament, però, se li va col·locar una etiqueta acústica per rastrejar-lo i observar quin és el seu "patró migratori". L'objectiu, tal com relaten el grup de científics, és conservar aquesta espècie cataloga com en

