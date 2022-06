Caos en un tren Barcelona-Madrid: una avaria d'Ouigo deixa tirats 960 passatgers

Una avaria en und'ha deixat tirats durant la matinada d'aquest dilluns 960 passatgers durant més de tres hores entre les localitats d', a Saragossa, al trajecte. Ouigo ha confirmat al voltant de les 23.00 hores que s'ha produït una fallada tècnica que ha deixat sense subministrament elèctric el tren, que comptava amb una unitat múltiple de dos trens.Cap a les dues de la matinada el tren ha començat a retrocedir fins a l'estació de, després que els tècnics d'Ouigo hagin intentat reparar l'avaria en el lloc dels fets, però sense èxit. Des d'allà, la companyia ha dividit el tren i ha conduït la unitat no avariada amb destinació a Madrid. Alhora, un altre tren d'Ouigo ha sortit des de Barcelona amb destinació a Calatayud, on ha arribat al voltant de les 5.00 hores per fer eldels passatgers que anaven a la unitat avariada."Seguint tots els protocols de, des d'Ouigo s'està treballant mà a mà ambi els serveis d'emergències per fer un transvasament dels passatgers a un altre tren d'Ouigo, el més ràpid possible i poder arribar a l'estació de destí", ha assegurat la companyia en un comunicat.Ouigo ha detallat que compensaran els viatgers amb eltotal dels bitllets, a més d'unaextra del 200% del valor d'aquests. De moment, es desconeixen els motius pels quals ha passat aquest incident i la companyia ha anunciat unaper aclarir els fets.

