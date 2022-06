L'exvigilant de Tarragona que va disparar els seus companys de feina demana l'eutanàsia

El tiroteig de Tarragona

, l'home que va obrir foc als seus companys de feina a Tarragona el desembre del 2021, ha demanat l'. A hores d'ara, es troba complint condemna a l'Hospital pernitenciari de Terrassa amb una lesió modular, per la qual ha demanat la mort assistida, segons ha avançat la Cadena Ser Catalunya. Sabau, de 46 anys, ja, que ha debatut el seu cas amb l'equip del Consorci Sanitari de Terrassa. El procediment és en marxa i mostra d'això és que la documentació s'ha remès al jutjat d'instrucció número 5 de Tarragona, que l'investiga perMarin Eugen Sabau es va fer una "lesió medular incompleta" quan, disparant-lo a braços i cames, fa sis mesos quan es va atrinxerar -armat- després de disparar els seus companys de feina de Securitas a Tarragona. Després de ser detingut, els metgesi, ara, la lesió, "li provoca una important dependència i dolor neuropàtic". Encara que ha començat "les mesures pertinents a nivell mèdic per a millorar la simptomatologia, (Eugen) reitera la seva idea de continuar la tramitació de l'eutanàsia". Consultades per la Ser, algunes de les acusacions, que representen aEl 14 de desembre de 2021, Sabau, veí d'Alcover, va entrar a la seu de Securitas a Tarragona, on. Anava vestit de negre, duia diverses armes i anava disfressat amb una gorra i una perruca. Va disparar els seus excompanys, començant pel gerent, que va quedar en estat crític, i després contra un altre treballador que va intentar aturar-lo i contra la cap de servei. Just després, va marxar del lloc dels fets amb un Citroën Xsara gris.que el van identificar en un control i va conduir fins a una masia abandonada a, a pocs quilòmetres. Un veí el va veure i va avisar la policia catalana. Va ser aleshores que el Grup Especial d'Intervenció (GEI), el cos d'elit dels Mossos va muntar un dispositiu per a detenir-lo. La via de la negociació per telèfon va fracassar. Sabau no agafava les trucades i,, continuava disparant contra els agents.Finalment, els Mossos el van neutralitzar quan un grup deles va acostar on era, aprofitant que un franctirador distreia al pistoler amb trets dissuasius des d'una torre pròxima de 150 metres d'altura. Quan els efectius avançaven cap a Eugen, ell va disparar sense pensar-s'ho. Va acabar abatut pels trets de resposta dels agents.

