Mor als 97 anys Jordi Bonet, l'ànima del creixement de la Sagrada Família

, un dels arquitectes de la, ha mort aquest dilluns a la nit als. Ho ha fet a casa seva i envoltat de la seva família, tal com ha comunicat la seva neta Mireia a xarxes socials."Un home bo i generós, un", així és com ha descrit la Mireia al seu avi, un home que, una època "crucial" pels experts i expertes del sector. Bonet i Armengol era "un patriota que ha portat Catalunya i Gaudí arreu del món", ha afegit la seva neta, "un entusiasta de l'arquitectura, la cultura i l'escoltisme".L'arquitecte i actual director de la Sagrada Família,, ha recordat Bonet i Armengol,, tot dient que ", va ser qui les va fer possible". I és que l'arquitecte, durant, "va dirigir tota la construcció de les voltes de l'interior, va acabar la Façana de la Passió, va dur a terme una tasca molt important a les naus interiors i va fer una gran investigació del projecte de Gaudí introduint eines informàtiques de dibuix i interpretació de les maquetes", ha afegit Faulí. El crític i historiador de l'art i comissari de l’Any Gaudí 2002,, també ha destacat la importància de la seva feina: "".Jordi Bonet va seri en l'àmbit professional també va estar aldel 1981 al 1984. A més a més, va ser una figura destacada en altres àmbits com l’escoltisme catòlic.Bonet i Armengol va tenir una, en què també va ser president de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, del 1998 al 2011; membre de la Junta de Museus, el primer president de la Delegació Diocesana d’Escoltisme de Barcelona, el 1957; secretari general de la Conferència Internacional de l’Escoltisme Catòlic, del 1977 al 1981, i consultor del Consell Pontifical per als Laics (1985). La seva trajectòria va rebrecom la de Comanador de l'Orde de Sant Gregori el Magne, el 1981; la Creu de Sant Jordi, el 1990; el premi Domènech i Montaner de l'Institut d'Estudis Catalans, el 1999, i la Creu d’Alfons X el Savi, el 2006.

