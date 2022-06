La Fiscalia italiana investiga el cas de la noia trobada morta a Portbou fa 32 anys

Finalment, la Cristina es troba amb el forense Lacaci, que li expressa els seus dubtes sobre la tesi del suïcidi. «Mi sospecha es que había al menos dos personas más que la colgaron. El suicidio es imposible». Els pares també creuen molt improbable el suïcidi.#CrimsPortbouTV3 pic.twitter.com/7QAG0pQoct — Crims (@Crims_Oficial) June 20, 2022

La Fiscalia italiana ha obert un procediment penal per aclarir la mort d'una jove que va aparèixer penjada a Portbou (Alt Empordà), segons ha explicat el programa Crims de TV3, emès aquest dilluns, que ha descobert la identitat de la víctima. La policia ja ha pres declaració a la germana de la víctima i, a través d'ella, ha sol·licitat al programa l'entrevista amb el forense del cas, Rogelio Lacaci.

El forense ha dit ara, segons apareix el programa, que la mort no va ser un suïcidi com s'havia considerat fins al moment. El guàrdia civil que va investigar el cas l'any 1990, Enrique Gómez Varela, i el forense Narcís Bardalet, en canvi, mantenen que sí que podia ser una mort d'aquest tipus.

La Fiscalia italiana té ara tota la informació i decidir si arxiva la causa o bé continua endavant amb el procediment penal. Durant aquest procediment, la causa està secreta. A Itàlia, els delictes que comporten una pena de presó de cadena perpètua no prescriuen. Tampoc ho fan a Àustria quan es tracta d'un homicidi comès al seu país o per ciutadans austríacs en un altre indret.

Durant la investigació del cas, la periodista Marta Freixanet va buscar dades sobre la matinada que va aparèixer-hi penjat el cos de la jove.

Fa uns dies la Policia Judicial, el titular del jutjat número 1 de Figueres i una lletrada van prendre declaració a la germana de la víctima. També van recollir objectes de la que seria la jove morta, com unes ulleres graduades, un desodorant i un llibre escolar, per intentar recuperar empremtes i comparar-les amb les que els investigadors van agafar al cadàver fa 32 anys.

El programa Crims, de TV3 i Catalunya Ràdio, amb la col·laboració del programa Ungelöst d'Àustria TV, han aconseguit resoldre el misteri de la identitat de la jove que va aparèixer penjada el 4 de setembre de 1990 al costat del cementiri de Portbou. "La noia de Portbou" es deia Evi Anna Rauter i tenia 19 anys quan va ser localitzada morta.

La confirmació de la seva identitat la va donar fa uns dies la família de la jove que durant 32 anys ha mantingut viva la recerca. Era veïna de Merano, un poble situat al Tirol del Sud, al nord d'Itàlia. Tant la roba i el rellotge que duia com la fisonomia corresponen a la jove desapareguda.

La seva germana la va veure per última vegada el 3 de setembre de 1990 a Florència, durant una visita per Itàlia. L'endemà, el 4 de setembre de 1990, a les vuit del matí, una veïna de Portbou va trobar el cos d'una noia penjat al costat del cementiri i va alertar la Guàrdia Civil del municipi, que, juntament amb el forense van certificar que es tractava d'un suïcidi. Crims ha emès el 13 i 20 de juny dos capítols amb la història completa.

L'equip del programa investiga aquest cas des de fa dos anys després de conèixer-lo a través de les publicacions de la periodista Marta Freixanet a El Punt Avui. Aquests darrers anys, Crims ha estirat alguns fils a través també de l'equip d'Ungelöst (No resolt) de la televisió austríaca ATV davant la possibilitat que la noia fos d'aquell país. El dia 23 d'abril, el canal privat més important d'Àustria va emetre el capítol "Das erhängte Mädchen" (La noia penjada), amb entrevistes elaborades pel seu equip i cedides també per Crims.

Posteriorment a l'emissió del programa, la televisió austríaca va rebre un correu d'una veïna de Merano, a Itàlia, on apuntava que la noia sense identificar podia tractar-se d'Evi Anna Rauter de 19 anys. Crims es va posar en contacte amb la seva germana, que va confirmar que es tractava de la mateixa jove. També els pares ho han corroborat a través de les fotografies que la Guàrdia Civil i el jutjat van fer del cadàver.

