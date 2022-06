Díaz proposa un xec de 300 euros per a famílies vulnerables davant la crisi «internacional»

com a manera de "reforçar la protecció" davant d'una". Tenint en compte que elper fer front a la crisi decau el 30 de juny, Díaz aposta per "" davant la situació "d'incertesa econòmica global".A banda del xec, també proposa, apujar unper recaptar entre 1.500 i 2.000 milions d'euros ode les persones beneficiades".La vicepresidenta del govern espanyol i líder d'Unides Podem ha recordat en un fil a Twitter que l, un fet que "es nota" a l'hora de fer la compra o de "quadrar els comptes a final de mes". Per això opina que el govern liderat per Pedro Sánchez ha actuat "amb rapidesa i determinació", però alerta queA parer de la dona forta d'Unides Podem al govern de Sánchez,i "avançar en mesures que potenciïn la transició energètica". Per això aposta pel xec de 300 euros per a les persones "més colpejades per la crisi", unaque, recorda, també s'ha posat en marxa aAixí, la recepta dels morats per fer front a la pujada de preus per la inflació és "". Alhora en el context de l'avenç cap a la transició ecològica i d'una mobilitat sostenible, la formació aposta per "La vicepresidenta també proposa, en nom del seu partit, establir unla bonificació al preu de la benzina i del gasoli no professional "segons el nivell de renda de les persones beneficiades".Alhora considera que tota aquesta "inversió social i ecològica no pot pagar-la la ciutadania en aquest moment tan complicat" i. En concret, proposa incrementar "deu punts" l'impost de societats "per recaptar entre 1.500 i 2.000 milions".

