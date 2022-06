Alerta alimentària: retiren productes de pollastre del supermercat i demanen que no es consumeixin

ha emès recentment unaen productes elaborats de pollastre que no haurien de dur-ne. És un risc per a la salut de moltes persones que pateixen al·lèrgies al sèsam i compren, de manera específica, productes que a l'etiqueta especifiqui que no hi ha cap mena de traça ni element que en porti.El cas és que l'Aesan ha alertat que diferents productes que s'estan comercialitzant porteni no ho especifiquen a la seva etiqueta. Les autoritats sanitàries del País Valencià han estat les encarregades d'avisar l'agència espanyola a través del Sistema Coordinat d'Intercanvi Ràpid d'Informació.Segons informa l'Aesan en un comunicat, els productes afectats són de la marca Serrano i la marca Carrefour.En el primer cas, es tracta del "" de, i estan afectats diferents lots i caducitats. D'altra banda, el producte "" de la marca, també de lots i caducitats diversos. Es poden consultar específicament al web de l'Aesan Ara per ara, l'alerta emesa afecta diferents comunitats autònomes on s'han venut els productes, entre elles. Com a mesura de precaució, l'Aesan recomana a les persones al·lèrgiques al sèsam que puguin tenir el producte mencionat anteriorment queUn missatge de calma que també trasllada l'agència espanyola és que el consum del producte no té cap risc per a la resta de la població, és a dir, els no al·lèrgics al sèsam.

