Carmen de Rivera, una de les dirigents històriques de Ciutadans, abandona el partit

una de les dirigents de la primera hora del partit, ha anunciat aquest dilluns que abandona el partit. Advocada de professió, diputada entre el 2009 i el 2021, feia anys que mantenia una actitud crítica amb la direcció. Junt amb altres tres diputats -- v a ajudar a fundar el col·lectiu Renovadors , corrent crític amb la direcció d'que va reclamar en diverses ocasions la convocatòria d'un congrés extraordinari.La patacada electoral dea Andalusia de diumenge passat, on va veure desaparèixer la seva representació parlamentària, ha estat la gota que ha fet vessar el got de molts militants. En declaracions a, Carmen de Rivera ha assegurat que el que més li ha molestat dels successius fracassos electorals del partit ha estat la "feta per la direcció, que s'ha negat sempre a replantejar la seva estratègia o a refundar el partit"., ha afirmat Carmen de Rivera, que creu que l'únic que funciona a Ciutadans és el grup al Parlament Europeu. L'exdiputada ha sentenciat avui quedesprés de "nefastes i reiterades decisions de la direcció". Des que Inés Arrimadas va decidir deixar la política catalana, moltes coses es van trencar en el si del partit taronja entre la cúpula i molts quadres catalans, que van veure la marxa a Madrid com una fugida, després que Cs obtingués 36 escons a les eleccions del 2017 -en ple article 155- però fos incapaç de treure'n capital polític.La relació entre els militants crítics i la direcció catalana de Ciutadans ha estat especialment dolenta. Els crítics han acusat el nucli dur que encapçalade liderar el partit d'esquena a la militància i de manera autoritària. A Catalunya, Ciutadans també va patir una reculada espectacular, passant. La decisió de l'advocada de deixar la militància de Ciutadans té un valor simbòlic, ja que es tracta d'una de les primeres dirigents del partit.

