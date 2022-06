«Catalunya no és Espanya»: així rectifica un perfil d'arquitectura després d'afirmar-ho

Folks, I get it….Catalonia is NOT Spain 😂😂😂



Barcelona, Catalonia pic.twitter.com/yVXnCcj9WZ — Architecture & Travel (@Archi_Traveler) June 19, 2022

El perfil de Twitterva publicar divendres unadebarceloní on es pot veure la Sagrada Família. La imatge anava acompanyada amb les paraules. Dos dies després, i atacat amb crítiques i rèpliques infinites, el mateix compteLa primera piulada va rebre més de 400 respostes, la majoria de les quals qüestionaven el primer missatge.han escrit molts dels tuitaires que han respost a Achitecture and Travel. D'altres també han publicat vídeos d'de la Guàrdia Civil durant el referèndum de l'o imatges d'a les manifestacions de l'11 de setembre.Des de, fins a. Els usuaris de Twitter han fet tanta pressió que, finalment, el compte d'Architecture and Travel ha optat per

