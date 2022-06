Els Bombers estabilitzen el foc d'Artesa de Segre i donen per acabat el període d'incendis simultanis

Elshan aconseguit estabilitzar aquest dilluns l'incendi de, a, que cremava des de dimecres i ha arrasat més de 2.700 hectàrees. El conseller d'Interior,, ha anunciat la finalització del període d'incendis simultanis a Catalunya, que s'ha allargat des de dimecres.Lesdels propers dies seran més favorables, amb menys temperatura, menys vent, més humitat i algunes pluges arreu del territori. El pla Infocat passarà en les properes hores d'emergència a alerta. Els Bombers han començat a reduir els dispositius i s'anirà restituint la normalitat després d'una setmana molt intensa.En total s'han encès una cinquantena de focs en els darrers dies, que han cremat prop de 4.000 hectàrees. Elena reivindica la feina feta pels Bombers ii insisteix en enfortir el sistema de seguretat i d'emergències. De tota manera, el conseller ha avisat que "avui no s'acaba res". "El risc continua i cal prudència i responsabilitat. És imprescindible", ha reblat.En els propers dies, elanunciarà les mesures previstes per. Elena ha recordat que cada any hi ha restriccions per la revetlla, com la prohibició de llençar pirotècnia a menys de 500 metres de qualsevol punt de vegetació. Ha insistit que més enllà d'això, les mesures concretes que es puguin prendre atenent a la situació de risc actual s'anunciaran entre dimarts i dimecres.

