«Pot aprendre a parlar espanyol»: la resposta d'una cadena de restaurants a una ressenya en català

Abans d'ahir vaig comprar pollastre a un nou local de @KFC_ES , a Terrassa. Es veu que la meva ressenya no els ha agradat gaire @llenguacat @mantincelcatala #saliatunpollastre pic.twitter.com/auKSDyLWIG — Ra1mOn ?UD (@Crusty_42) June 20, 2022

El comentari de valoració d'un usuari a un establiment de la cadena Kentucky fried chicken deha aixecat, de nou, lasobre l'ús del. Tal com explica en una piulada, l'usuari va deixar un comentari al perfil de l'establiment on denunciava que el quiosc per fer la comanda no donava l'opció peral català.Els establiments no sempre contesten a les ressenyes dels clients però en aquest cas sí que ho han fet i expressen quei suggereixen a l'usuari queHan estat molts els usuaris que s'han fet ressò de la situació i han fet comentaris denunciant la inadmissibilitat dels fets i, fins i tot, des del perfil dehan adjuntat el formulari de

