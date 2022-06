El Consell de Garanties avala per unanimitat el decret del Govern pel català a l'escola

El(CGE) ha avalat per unanimitat el decret del Govern per donar resposta al. A les conclusions del dictamen, l'òrgan constata que la norma no vulnera ni lani l'"pel que fa a l'omissió de la declaració del castellà com a llengua vehicular", ni tampoc la interpretació que el Tribunal Constitucional ha fet d'aquestes dues normes.El CGE també apunta que la norma no se salta la Constitució ni l'Estatut amb el criteri d'inaplicació de percentatges en l'. El consell executiu va aprovar el decret el 30 de maig, i ara caldrà que el Parlament el convalidi amb els vots d'i els. L'informe al CGE, que no és vinculant, el van demanari elEl decret del Govern ja estava en vigor malgrat la petició de dictamen. Aquesta mesura va en paral·lel a laacordada entre ERC, Junts, eli els comuns, que també va ser avalada pel CGE i aprovada al Parlament fa dues setmanes. El nou marc normatiu aspira a "protegir" els centres i les direccions dels centres davant les "ingerències judicials", els percentatges i amb el català al centre com a llengua vehicular.La normativa també estipula que l'ensenyament de les llengües als centres s’ha de dur a terme a partir de l'anàlisi de la "" de cadascun dels centres, i no d'acord amb percentatges com els que imposava el TSJC. Així, el Govern estableix que no es pot fer un tractament uniforme de les llengües en tot el territori, sinó que la realitat és pròpia de cada escola i institut.El decret fixa que els projectes lingüístics han de tenir en compte criteris objectius, com la normalització lingüística, la diversitat i els coneixements de l'alumnat, que es comprovaran amb avaluacions periòdiques. Serà, a través d'un formulari enviat a les direccions dels centres, qui validarà que els projectes s'ajusten a la legalitat. El PSC, que va donar suport a la nova llei,d'aquest decret.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor