El PSOE tombarà aquest dimarts l'ús del català al Congrés dels Diputats

Elté previst rebutjar aquest dimarts al ple della presa en consideració de la proposta d'i de les forces nacionalistes catalanes, basques i gallegues per permetre intervencions en llengües cooficials, entre elles el, a la cambra baixa espanyola, amb traducció simultània.Es tracta d'una reforma del Reglament del Congrés que arriba amb la signatura d'Unides Podem,, lai que es debatrà i votarà aquest dimarts, a la primera sessió plenària després de les eleccions andaluses.Evidentment, elsón contraris a generalitzar l'ús de les llengües cooficials al Congrés, i, per tant, el vot del PSOE serà determinant per al futur de la iniciativa. Ara bé, segons han indicat a Europa Press fonts socialistes, la intenció és votar en contra de la tramitació de la iniciativa.El PSOE justifica la decisió al·legant que elés l'únic idioma reconegut a tot l'Estat i la llengua comuna de tots els espanyols. Des de l'època del socialistapresidint la cambra, el que es permet al ple del Congrés és pronunciar cites o frases en llengües cooficials, facilitant la corresponent traducció als serveis deEls socialistes remeten l'ús de les llengües cooficials al, per ser la cambra de. A la cambra alta l'ús d'aquestes llengües està permès per als debats de mocions al ple i recentment es va tramitar, amb el suport socialista, una proposta deper universalitzar-ne l'ús en tots els debats i tràmits.

