Els municipis catalans que ja han prohibit els petards per Sant Joan

L'ajuntament de(Vallès Oriental) i l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de(Vallès Occidental) han prohibit la venda de petards en tot el terme coincidint amb la proximitat de la revetlla de, així com el seu llançament i l'encesa de. Es tracta d'una mesura que s'aplica per prevenir possibles incendis, després d'una forta onada de calor i d'una llarga etapa amb pluges minses que fan que el bosc estigui més sec del que seria habitual. A els petards més sorollosos estaran prohibits al centre de la ciutat.Altres municipis, com(Vallès Oriental),(Baix Llobregat) o(Pallars Jussà) també han prohibit l'ús de material pirotècnic en tot el terme municipal, així com l'encesa de fogueres tradicionals de la nit del 23 de juny.En el cas de Vallromanes, s'ha emès un ban en què s'actua en defensa delsi també dels. "Queda prohibit fer fogueres, llançar coets, focs d’artifici i altres artefactes pirotècnics a cap indret del municipi, durant els mesos de juny a setembre, en conseqüència no es permet la venda de pirotècnia a tot el terme municipal", destaca el text.A Valldoreix s'ha decidit actuar de la mateixa manera. "Atès l'elevat risc per les altes temperatures us demano que us abstingueu de celebrar les revetlles amb fogueres, petards o focs d'artifici", assenyala el president de l', en un missatge institucional. Bigues i Riells del Fai, Castellví de Rosanes o Vallirana han optat per prohibir l'ús de material pirotècnic a tot el municipi, així com l'encesa de fogueres. La majoria dels municipis mantenen aquestes prohibicions fins als mesos de setembre i octubre.En el cas de, l'Ajuntament no autoritzarà aquest Sant Joan l'encesa de fogueres, així com tampoc el llançament de coets, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc en tot el municipi. El consistori ha pres aquesta decisió arran de "l'alt risc d'incendi, l'extremai les elevades temperatures", segons recull el ban que va publicar divendres.De la mateixa manera, l'Ajuntament d'(Pallars Jussà) tampoc permetrà fer fogueres però, en aquest cas, només recomana evitar tirar coets i petards. És molt similar, de fet, al missatge delsde: recomanació de no tirar coets ni fanals. El Govern preveu restriccions de cara a Sant Joan per evitar incendis, però tot sembla indicar que no inclourà la prohibició de llençar petards.A les comarques gironines, l'Ajuntament deha dictat un ban d'alcaldia que exposa que són dates en què tradicionalment es tiren coets i petards i es fan fogueres, unes accions que "representen un alt risc d'incendis": "Per això, i d'acord amb la normativa sobre prevenció i protecció contra incendis forestals, enguany s'ha dictat el ban prohibint llençar petards i coets dels quals no es controla el destí així com l'encesa de fogueres en tot el".D'altra banda,), afectat per un incendi forestal des de dissabte, reedita la limitació de llançament de petards a un únic punt del municipi, la plaça de, només per a menors de 16 anys en companyia d'un adult. Això serà possible sempre que no siguin petards voladors, i amb horari limitat: el dia 23 de juny des de les 17.00 h i fins a les 1.00 h, i el dia 24 des de les 17.00 h i fins a les 20.00 h.

