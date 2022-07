Estabilitzat o controlat? Què és el GRAF? I l'ADF?: així s'explica un incendi

Qui ajuda els Bombers?

Com s'actua?

Amb l'arribada de l'estiu arriba també la temporada d'i, amb ella, tota una sèrie de conceptes tècnics que utilitzen les autoritats per explicar l'evolució dels. Són dies de sentir que un foc ha estat estabilitzat, controlat o perimetrat, llegir quantes dotacions es mobilitzen per extingir-lo o sentir a dir que s'han mobilitzat els ADF i els GRAF mentre diverses comarques estan al nivell 2 o 3 del Pla Alfa. PeròDe manera oficial, el departament d'i elsestableixen quatre fases d'un incendi forestal per parlar de com evoluciona. La primera és quan un foc es troba, que vol dir que es propaga activament i pot créixer de forma lliure. Mentre avança sense fre, les dotacions de Bombers ja treballen per estabilitzar-lo.És aquesta precisament la segona etapa. Un foc estàquan encara es propaga, però la seva dinàmica no ha superat la capacitat d'extinció. El tercer pas sobre l'evolució d'un incendi és tenir-lo, o dit d'altra manera, que el foc ja no es propaga lliurement i, tot i que té algun punt calent, ja no avança. És en aquest moment en què s'inicia ja el procés d'extinció i es remata el perímetre.Finalment, s'arriba a l', el concepte més senzill de comprendre. El foc ja no es propaga ni es pot reiniciar. Els Bombers consideraran com a un nou incendi si es torna a propagar el foc a la zona. Més enllà d'aquests quatre termes, un d'altre que genera més dubtes és el d'un incendi. La definició és més inexacta, però s'entén com que es té controlat el perímetre del foc, però l'incendi encara no està ni estabilitzat ni controlat. En aquest sentit, quan un foc està perimetrat també és habitual dir que s'ha pogut establir unQuan l'incendi es declara i els Bombers es mobilitzen, és molt normal que se senti parlar de. Una dotació és cadascun dels vehicles destinats a actuar sobre un foc. Poden ser terrestres o aeris, sent habitualment identificats aquest segons com a, que significa mitjans aeris dels Bombers de la Generalitat. Pel que fa als efectius del cos, en situacions excepcionals també s'activa el, fet que implica que tot el personal de Bombers ha de presentar-se al seu parc sempre que hi hagi vehicles per treballar.En els incendis és molt usual que també hi intervinguin i sovint es parli de la mobilització d'i dels. En el primer cas, es tracta de l', una entitat sense ànim de lucre que inclou agrupacions de voluntaris formades per propietaris forestals i els ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial. Van ser regulats a partir del 1986 i a banda de participar en l'extinció d'incendis forestals també fan tasques de prevenció i vigilància de focs, a més de campanyes de divulgació i sensibilització.Les sigles GRAF signifiquen. Dit de manera simple, és el grup d'especialistes dels Bombers que des del 1998, després dels incendis que van cremar 27.000 hectàrees a la, treballen en l'extinció d'incendis forestals. Actualment, tenen el seu punt operatiu a Bellaterra i és una localització clau a l'hora de fer el seguiment i el control dels focs. De fet, per aquest motiu és habitual veure-hi la presència del conseller de l'Interior i altres autoritats públiques.A banda de la feina tècnica per millorar la capacitat d'actuació del cos, en un incendi destaca la seva tasca a l'hora de crear. Precisament aquests dos conceptes també poden generar confusió. Un foctècnic o contrafoc és l'acció dels Bombers que consisteix auna part del bosc en la direcció en què avança un incendi per tal de crear un buit n'impedeixi l'avanç.I abans de l'actuació hi ha la previsió, molts cops articulada a través del. Definit pel Departament d'Interior, es tracta del procediment operatiu establert pel cos d'Agents Rurals i actualitzat diàriament per definir les actuacions dels efectius ded'incendis, davant les situacions de perill d’incendi forestal que es puguin produir.Aquestes situacions de perill d’incendis forestals es graduen en una escala de quatre nivells operatius i es divideixen per comarques. El nivell zero implica un perill baix d'incendi forestal mentre que l'u és moderat, el dos és alt i el tres és el nivell extrem de perill. A partir dels nivells dos i tres, implica també l'activació de les fases deprevistes en el, el quededica a les emergències d'incendis forestals.A partir del nivell dos de perill, l'aplicació d'aquest pla implica lao lade determinades activitats susceptibles de provocar incendis forestals, com ara la possibilitat d’encendre foc, la realització d’activitats esportives, de treballs forestals o d’activitats agrícoles i l’ús deen les àrees de lleure existents. Fins i tot, com ha passat en molts moments de l'estiu, arribant a restringir l'accés aI, quan un incendi està extingit, normalment el focus se centra en les causes. En aquest sentit, segons recull el Departament d', un foc pot haver sorgit per causes-per exemple, una pluja seca de llamps-,-la crema d'una línia elèctrica o d'un motor-,-una persona o grup de persones l'han provocat amb un interès-, o per-com cigarretes, fogueres o cremes agrícoles-. Segons dades del mateix departament, en els últims quatre anys la majoria han estat intencionats o per negligències.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor