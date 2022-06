ERC i Junts culpen l'Aragó i PSOE del fracàs de la candidatura olímpica

La CUP i els comuns reclamen propostes per al Pirineu

Punt final al serial dels. El(COE) ha descartat definitivament presentar candidatura per a la cita olímpica de 2030 després de les discrepàncies dels darrers mesos entre l'a l'hora de plantejar un projecte conjunt. Malgrat la insistència de la part catalana, que ha treballat fins a última hora per organitzar els Jocs, el bloqueig de Javier Lambán i la negativa del COE a un projecte exclusivament català han fet impossible configurar una candidatura forta. No hi haurà, doncs,, però el COE no descarta presentar una candidatura bàsicament catalana de cara a l'edició de 2034.Els partits de Govern, que eren favorables als Jocs, han carregat contra el govern espanyol pel fracàs de la candidatura olímpica.ha acusat el ministre de Cultura i Esports,, i el líder del, de deixar perdre "oportunitats" i "fer el joc al xantatge de Lambán", a qui tant el COE com la Generalitat assenyalen com a responsable del descarrilament del projecte olímpic. "Hauran d'explicar molt bé per què deixen perdre oportunitats per a Catalunya", ha dit la secretària general adjunta d'ERC,El portaveu de Junts,, ha assegurat que el criteris que ha seguit el COE és més "polític" que no pas "tècnic" o "esportiu" a l'hora de decidir sobre la candidatura. "Hi ha hagut un boicot de l'Aragó i un silenci còmplice del govern espanyol", ha ressaltat Rius, que ha carregat tant contra Lambán com contra Iceta, per haver "mirat cap a una altra banda". "S'han prioritzat els interessos del PSOE a l'Aragó", ha remarcat el portaveu de Junts, que ha posat de manifest el component "" de Lambán.Des dels'han esquivat les crítiques.ha elogiat la feina "extraordinària" del president del COE, Alejandro Blanco, en un context "políticament complicat". El cap de files del PSC a l'Ajuntament de Barcelona ha insistit que no ha estat fàcil posar d'acord el govern de Catalunya i el de l'Aragó, però ha evitat assenyalar Lambán. Collboni també ha insistit en la voluntat d'una candidatura conjunta, però ha recordat que és responsabilitat del COE decidir si, de cara a 2034, s'ha de plantejar una candidatura exclusivament catalana.El diputat de laha qualificat de "ridícul" el procés de negociació dels Jocs. "És un projecte sense sentit", ha assegurat. "La gestió que ha fet Laura Vilagrà ha estat nefasta, no hi ha hagut transparència, ha ignorat el territori i s'han destinat diners públics en una candidatura que tothom sabia que no tenia futur", ha dit Xavier Pellicer, que ha demanat que un cop frenada la candidatura dels Jocs, cal plantejar alternatives i projectes per al Pirineu. "El Govern ha d'encarar aquest debat de forma urgent", ha afegit.En la mateixa línia, elshan recamat un "nou pla d'inversions" per al Pirineu i un model econòmic per Catalunya que "abandoni macroprojectes fracassats. "Els Jocs han estat sempre la crònica d'un fracàs anunciat", ha dit la líder d'En Comú Podem,

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor