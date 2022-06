ERC veu en Andalusia el resultat de la «renúncia» del PSOE a fer polítiques d'esquerres

Per a el resultat de les eleccions a Andalusia són un reflex de ladels socialistes a fer polítiques d'esquerres. El cop per a la Moncloa arriba, precisament, en el moment en què les relacions amb el govern deestan més allunyades que mai i es tensionen aquest dilluns encara més per la candidatura catalana als Jocs d'Hivern del 2030 descartada. ERC ha emplaçat tant al PSOE com al PSC a defensarsi no vol posar unaa la dreta com ha passat en l'antic gran feu dels socialistes.L'anàlisi que fa la secretària general adjunta dels republicans,, és que els socialistes han comprat "el marc mental" de la dreta i de l'extrema dreta. "Es demostra que, quan no s'ofereix una alternativa a la dreta,", ha advertit. Un cop més, ha posat com a exemple el dèficit en inversions, però també el dèficit "democràtic" i la "repressió persistent" al moviment independentista com a exemples d'actituds que no barren el pas a la dreta. "Estan més interessats en complaure les elits de sempre que en ajudar als avenços i a la garantia de drets", ha lamentat.Ara que ja han passat les eleccions andaluses, ERC ha tornat a insistir en la urgència d'assumir responsabilitats per l'escàndol d'espionatge i reprendre l'agenda de la negociació a través de la trobada que el presidentva reclamar al presidenti la reunió de la taula de diàleg. Vilalta ha advertit que esperaven que aquesta represa dels contactes s'hagués produït abans i ha advertit que, si realment el govern del PSOE i de Podem vol ser "diferent" a l'hora d'abordar el conflicte amb Catalunya, ha de fer també coses "diferents". "Ambque continua, fa el mateix que els governs anteriors", ha denunciat.El Catalangate i el dèficit en execució pressupostària del 2021 han estat els dos episodis que han enquistat l'esvoranc que existeix entre la Generalitat i la Moncloa. Davant la proposta que han llançat els comuns de crear una, des d'ERC han acusat el grup liderat perd'"oblidar que forma part" del govern espanyol i d'actuar "com si els incompliments no anessin amb ells". Vilalta ha assegurat que donaran suport a mesures que contribueixin a complir amb les inversions, però ha emplaçat Unides Podem i els comuns a "deixar de buscar excuses".Que quedi descartada una candidatura exclusivament catalana als Jocs d'Hivern 2030 és un element més que agreuja el conflicte obert entre els dos governs. Des d'ERC ja han acusat el ministre de Cultura i Esporta,, dedel president aragonès,, en comptes de treballar per garantir "oportunitats" per a Catalunya i per als Pirineus. "Ho hauran d'explicar molt bé", ha deixat caure Vilalta.

