Talls a la L5 del metro de Barcelona per obres al juliol i l'agost

Lesper renovar les vies provocaran talls a l'del metro durant el juliol i l'agost. El tram entre les estacions de laquedarà sense servei el segon mes d'estiu. A l'agost, les afectacions es perllongaran i també quedarà tallada la circulació entre Horta i el. Per tal de minimitzar l'impacte,reforçarà la pròpia xarxa de metro i, de forma complementària, establirà un servei llançadora de bus.L'empresa pública assegura que es garantirà "el ple funcionament per a l'inici del". Es tracta de la segona fase de les obres, amb una inversió de 15 milions, que permetran millorar lade la línia, reduir el nombre d'incidències, solucionar el problema de vibracions en diversos sectors.Al juliol, les estacions que quedaran sense servei seran les de. A l'agost, s'hi afegirà la d'Horta. El tram obert entre l'1 i el 31 d'agost serà entrei la Sagrera i entre Carmel iLes obres van començar en una primera fase durant el període dei ara es reprendran des de l’1 de juliol i fins al 31 d’agost. Aquesta renovació de via, que suposa una inversió deen total, prepararà l’L5 per incrementar en un futur l'oferta de trens i millorar així les freqüències de pas.La presidenta de TMB,, ha avançat que la renovació de la via farà que es puguin "oferir mési més freqüència en un futur, millorant el servei a la ciutadania". A més, Bonet ha recordat que "aquest tram es va construir fai era necessària una renovació integral amb l’objectiu de disposar d’un servei de màxima qualitat i eficàcia en una de les principals línies de la xarxa de".En total, tres quilòmetres dedoble seran demolits i construïts de nou en aquesta obra, necessària també per l'antiguitat del tram La Sagrera - Horta, que es va posar en servei entre el 1959 i el 1967. En l’execució s’instal·laran 12.000 metres lineals de carril d’, als quals s’aplicaran 2.300elèctriques i unes 300 d’aluminotèrmiques i se subjectaran amb 20.000 fixacions antivibratòries sobre una plataforma formada amb 13.500 metres cúbics deDurant les obres s'oferirà la xarxa de metro com a alternativa demés eficient, reforçant fins a un 20% les línies 1, 2, 3 i 4, respecte a l’oferta habitual. També es reforçaran les línies de bus de la zona afectada pel tall, especialment lai la. Tant al juliol com a l’agost es disposarà d’un servei complementari d’autobusos llançadora amb un recorregut similar al de l’L5.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor