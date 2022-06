El complex equilibri entre ser «meca» de pelegrinatge i obrir les portes al turisme

Interior de la capella de la Cova de Sant Ignasi. Foto: Adrià Costa

"No hi ha cap santuari que registri el pic més alt de visites durant els mesos d'estiu", sentencia Altayó. Montserrat no n'és una excepció. "La nostra temporalitat és des de Setmana Santa fins a Sant Joan, i des de la Mare de Déu d'Agost fins a Tots Sants", diu. "Hem de pensar que la majoria de gent, a l'estiu vol anar a la platja: aquí fa molta calor i, de fet, en algun moment o altre ens fan tancar el Parc Natural per risc d'incendi", recorda.



Un altre detall important que fa baixar l'afluència de visitants és el fet que durant el període vacacional per excel·lència, l'Escolania no hi és: "Molta gent només puja per sentir-la cantar!", assegura.

Segons dades actuals de l'Idescat (l'Institut d'Estadística de Catalunya), elés la segona comarca de Catalunya que mésté:, concretament. Només la supera, que compta amb. "No hem d'oblidar que en aquestes xifres també s'hi inclouen totes aquellesconstruïdes dintre de; i d'aquest tipus de masies, a Osona n'hi ha moltes", puntualitza elexpert en turisme, patrimoni i desenvolupament sostenible, que continua: "Tampoc podem perdre de vista que al llarg de la història,ha patit seversque li han fet perdre un nombre important de centres de culte".Es refereix, sobretot, al que hi va haver durant la(en què es va cremar mitja ciutat); als dos que van tenir lloc en el marc de la, i a la crema de deu grans centres de culte durant la. "Si tenim en compte aquestes casuístiques, segurament estaríem empatats amb Vic", assegura.Amb aquestes dades, doncs, no és d'estranyar que el Bages sigui la comarca que alberga els dosde Catalunya que "mésatreuen", emfatitza Rodó. Ens referim a l'i a la. La primera,, fa anys i panys que és un destí de primer ordre tant per la gent que ve de fora com pels que hi vivim a tocar; la segona, una mica més discreta, és on el fundador de la, Sant, va viure el punt més àlgid de la seva, fet que la converteix en una espècie de "meca" per alsContràriament al que algú pugui pensar, però, el fet que tots dos temples tinguin aquest, no vol dir que el gruix principal de visitants que reben combreguin amb elo que els mogui únicament la. En el cas de Montserrat, per exemple, delsde persones que hi van pujar l'any 2019, només unho va fer per motius estrictament religiosos, segons dades de la mateixa abadia. Les casuístiques de la Cova eren, fins ara, sensiblement diferents a les de Montserrat: la concurrència que hi abundava erend'arreu del món que viatjaven expressament fins a la capital del Bages només per contemplar el santuari on el seuhavia experimentat la gran il·luminació. I diem "només" perquè un cop allà, no se'n movien fins que no tornaven cap a casa (o marxaven a una altra banda).Aquesta tendència, però, d'un parell d'anys ençà, ha variat. El motiu?, el macroprojecte deliderat per l'Ajuntament que aprofita l'efemèride delde l'arribada de Sant Ignasi de Loiola a la ciutat per "vendre'ns com uni, alhora,", exposa, regidor de Turisme i Projecció de la Ciutat de l'. En aquest sentit, doncs, la intenció del consistori no és captar -només- l'atenció d'un perfil de visitant eminentment religiós: "El que volem és que la gent vingui, conegui la ciutat i se sorprengui del potencial que té".Com? A través, sobretot, de lesManresa, cor de Catalunya i. Aquesta segona recorre els diversos indrets de la ciutat marcats per les anècdotes, les llegendes i el simbolisme al voltant de la figura del fundador de la Companyia de Jesús. Entrar a la Cova, efectivament, forma part de l'itinerari.fa molts anys que viu a la Cova. Antropòleg, teòleg i fenomenòleg de la religió, actualment és el director del-conegut també com a-, que es troba dintre de les instal·lacions del santuari manresà; un santuari, recordem-ho, que ési que gestionen els mateixos jesuïtes que hi resideixen. Això vol dir, doncs, que cada vegada que des de l'Oficina de Turisme de Manresa es programa una visita guiada pelignasià, abans ha de parlar amb la Cova per saber si els va bé rebre gent."Nosaltres no volem convertir-nos en unturístic; no volem solapar visites, ni que hi hagi, ni que qui vingui quedidavant del que veu. El que busquem és obrir un espai perquè les persones, a través de la sacralitat de la Cova, connectin amb el seu", reflexiona Melloni. En el seu cas, "el que sempre intentem és que la visita acabi essent unaon la paraula no ocupi tot l'espai" i on "cadascú pugui fer la sevadel que contempla". Aconseguir això, puntualitza, "és un art", perquè "no tots els grups venen amb aquesta disposició: n'hi ha que l'únic que busquen éstantes vivències com sigui possible".I aquí "és on rau, per a mi, la diferència entre eli el". El primer, apunta Melloni, "torna igual que com va marxar però amb mési més fotografies"; el pelegrí, en canvi, "arriba a casa diferent de com se'n va anar perquè el principal motiu del seu viatge era".Abans que Manresa 2022 entrés en acció, pràcticament totes les visites a la Cova aconseguien aquest punt experiencial i de. Amb l'augment de visitants, però, "ens estem trobant que hem perdut en, i això és perillós perquè pot conduir-nos a convertir-nos en un, i no ho volem de cap manera", diu el director de la Casa d'Exercicis Espirituals.I és que a banda de per les rutes guiades ofertes per l'Oficina de Turisme, el temple jesuïta manresà també ha percebut un boom de visitants arran de laque el prestigiós artistava dissenyar per decorar les vuit capelles laterals del Santuari de la Cova. Aquest mosaïcista eslovè, que és conegut com el, ha concebut, entre d'altres, els mosaics de la capella Redemptoris Mater del Palau Apostòlic del Vaticà; els dels santuaris de Fàtima i Lourdes; els de la Catedral de l'Almudena de Madrid, o els del Santuari de Sant Joan Pau II, a Washington D.C."Una cosa que no ens havia passat mai és que ara ens trobem gent que ve exclusivament per veure l'obra de Rupnik i que no sap absolutament res de la Cova, del Manresa 2022 i, encara menys, de Sant Ignasi de Loiola". Són persones, comenta, "quei que sense esperar-s'ho, es troben amb tota la resta".A diferència de la Cova -que la seva principalsón les formacions, elsi elsque s'ofereixen des del Centre Internacional d'Espiritualitat Ignasiana-, elde Montserrat comença i acaba en el visitant. "Qui aporta els recursos per mantenir el sistema amb què funciona l'Abadia és la gent que ve", apunta, director general de, l'empresa propietat de laque gestiona tots els serveis de Montserrat, des dels hotels fins al museu, passant pels bars, els restaurants i les botigues.Amb el benentès, doncs, que l'estructura es manté viva gràcies al, és pràcticament obligat "tenir una" i "rebre tothom amb la mateixa". I amb tothom "ens referim a qualsevol persona de qualsevol nacionalitat i amb la motivació que sigui", aclareix Altayó. Perquè si alguna cosa té Montserrat, "i que la fa pràcticament única al món", és que compta amb: la muntanya, el monestir i el santuari. Cadascun d'ells és susceptible d'atreure un, però com que "tot és allà", el que acostuma a passar és que algú que ha pujat fins a dalt per fer, acabi, també, entrant a la basílica.En aquest sentit, a simple vista, "seria molt difícil determinar qui ve per a què". És per això que abans que esclatés la, des de L'ARSA acostumava a fer una mitjana de"en què preguntàvem a la gent quina era la motivació que els havia dut fins aquí i què hi estaven fent".En tant que, l'Abadia de Montserrat cada any fa un buidatge dels diferents perfils de gent que rep. Dintre d'aquest desglossat s'hi inclou tot aquell públic amb, és a dir, "aquella gent que visita algun dels espai que nosaltres anomenem sagrats i que participa activament en aquest fet religiós, ja sigui a través d'un acte litúrgic, d'una pregària...", diu Altayó. En aquest sentit, assenyala, "totes aquelles persones que entren a la basílica només per visitar-la però sense cap voluntat de viure una experiència religiosa, no s'incoluen en aquest sac".Feta aquesta apreciació, i segons dades facilitades per L'ARSA, trobem que el motor principal de les visites a l'Abadia no és la fe. Tal com avançàvem al començament del reportatge, l'any 2019, només un 11% del total de visitants que va registrar Montserrat va declarar que la motivació que l'havia dut fins allà era religiosa. Aquest percentatge creix una mica més (fins al 18%) si parlem de. "Podria ser que aquesta darrera dada fos una mica més alta, i és que en general, a Catalunya la religiositat es viu d'una manera molt", exposa Altayó.Sigui com sigui, la tendència més comuna entre el públic internacional és visitar l'Abadia i tot el que ofereix, no pas per un interès religiós sinó per unamés aviati, moltes vegades, eminentment turística: "La majoria són persones que han vingut a passar una setmaneta a Catalunya, que s'estan allotjant a Barcelona o a les costes Brava o Daurada, i que escullen un dia per pujar a Montserrat". Qui ve per vocació catòlica, normalment ho fa eni a través deque passen pels grans santuaris d'Europa. "A tota aquesta gent els oferim una sèrie de serveis vinculats a l'per si volen encarregar una missa, ser atesos per algun monjo, fer confessió...", detalla.En el cas català, de lesque hi van fer cap durant el 2019, un 51% va declarar motivacions turístiques (visitar l'espai i passejar per l'entorn); un 18%, religioses; un 9% relacionades amb la, i un 17%, per interès cultural (anar al museu i sentir l'). Igual que en el cas internacional, "a qui ve per qüestions vinculades a la fe (, sobretot), també se li ofereix atenció pastoral". De fet, assegura Altayó, ""."Hem patit molt, nosaltres, els efectes de la", diu el director de L'ARSA. Latant el 2020 com el 2021 va ser del. "Estem parlant d'unque, per sort, estem deixant enrere, sobretot pel que fa als visitants catalans". Segons comenta, "podríem dir que pràcticament estem en". Pel que fa al mercat internacional, "anem millorant però tardarem temps a registrar els índex de 2017, 2018 i 2019". I és que "van ser uns anys de xifres altíssimes". Si bé la tendència, històricament, havia estati de la resta de l'estat espanyol, durant els tres darrers anys abans que arribés el coronavirus, el volum de forasters va créixer exponencialment. El 2019, per exemple, del total de visitants, un 71,3% provenien d'Espanya o de la resta del món.

